الآلاف في مقاطعة قامشلو يؤكدون على المقاومة ضد المؤامرة الدولية والهجمات التركية

في الذكرى السنوية لبدء المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان تنديداً بالمؤامرة وهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، خرج اليوم الآلاف من أهالي نواحي ومدن وبلدات مقاطعة قامشلو في مظاهرتين بمدينتي قامشلو وديرك، تحت شعار "بوحدة الشعوب سنهزم هجمات الفاشية التركية وسنحرر القائد آبو".

في مدينة قامشلو خرج الآلاف من أهالي المدينة ونواحي تل حميس وعامودا وتربه سبيه في مظاهرة انطلاقاً من دوار الفلاحين وسط المدينة وصولا للمدخل المؤدي لمطار قامشلو، بمشاركة طلبة المدارس وشيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية، وأعضاء المؤسسات الإدارية والنسائية والدينية والشبيبة والإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة.

ورُفعت في المظاهرة صور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كتب عليها "تحيا مقاومة القائد آبو"، و"حرية القائد آبو" و" لا للقصف التركي" باللغتين الكردية والعربية.

وردد المتظاهرون الذي جابوا شوارع مدينة قامشلو شعارات "تحيا مقاومة القائد آبو"، و"تسقط المؤامرة الدولية"، و"نعم للحرية الجسدية للقائد آبو"، و" لا حياة بدون القائد آبو"، وشعارات تندد بهجمات الاحتلال التركي ضد المنطقة كـ "يسقط أردوغان"، و"لا للهجمات التركية"، و"المقاومة حياة".

إرادة الشعب الذي آمن بفكر القائد ستنتصر

ولدى وصول المتظاهرين إلى للمدخل المؤدي لمطار قامشلو، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة عضوة المبادرة الشعبية لإقليم الجزيرة نسرين دوكو، أشادت فيها بمقاومة الشعوب ضد المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "شعبنا المقاوم الذي يخشاه العدو، يسير على طريق القائد عبد الله أوجلان الذي خرج من سوريا بمؤامرة دولية منذ 25 عاماً".

وأكدت نسرين دوكو أن القائد عبد الله أوجلان يناضل منذ 25 عاماً، في إمرالي لتعيش جميع الشعوب بحرية وكرامة، والشعب السوري يناضل أيضاً كي نيال القائد عبد الله أوجلان حريته الجسدية، وتابعت: "إرادة الشعب الذي آمن بأن الحرية الجسدية للقائد آبو ضمان لحريتهم ستنتصر".

ولفتت نسرين الانتباه إلى هجمات دولة الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وقالت: "تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا وعموم كردستان لهجمات الاحتلال التركي بهدف كسر إرادة هذا الشعب، شعبنا سيبقى على نهج النضال، فوجود الكرد حقيقة ولن تتمكن أي قوى إنهاءها، ولن يرجع هذا الشعب أي خطوة للوراء وسيبقى في الساحات".

"أي قوة تلتزم الصمت هي شريكة في المجازر المرتبكة"

بدوره، استنكر عضو المبادرة الشعبية لإقليم الجزيرة عبد الكريم ساروخان، المؤامرة الدولية التي وصفها بـ "الدنيئة" وأضاف: "تزامنت مع الذكرى السنوية للمؤامرة هجمات شرسة على مناطقنا، والتي تطال المدنيين والمؤسسات الخدمية والكهرباء والماء والمحروقات والطاقة، هذا ليست صدفة".

وأكد أن القائد عبد الله أجلان يتعرض لأشد أنواع التعذيب في سجن إمرالي، وأنه منذ 3 سنوات لم يتلقوا أي معلومات حول وضعه، وعلى الرغم من ذلك يواصل القائد مقاومة عظيمة في إمرالي، ونوّه: "العدوان الشرس على مناطقنا أتى نتيجة عدم تحقيق المؤامرة أي من أهدافها حتى هذه اللحظة".

ساورخان أوضح أن القائد عبد الله أوجلان الذي رسم خطوط فلسفة الأمة الديمقراطية لكل الشعوب داخل السجن ومازال يتابع مقاومة عظيمة، انتصر في مقاومته ضد المؤامرة الدولية. وأكد: "الذين يدمرون مناطق شمال وشرق سوريا ويشنون هجمات على شنكال وباشور كردستان وتل رفعت والشهباء هم أنفسهم الذين حاكوا المؤامرة الدولية".

وقال ساروخان إن: "أي قوة تلتزم الصمت هي شريكة في هذه المجازر، لماذا تسمون أنفسكم بالضامنين وتلتزمون بالصمت حيال الجرائم؟، فإن لم تستطيعوا القيام بواجبكم الأخلاقي فلترحلوا، فنحن لا نحتاج ضمانكم لأن إرادتنا وقواتنا سيحموننا".

وسلّم المتظاهرون وفد مشكل من المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان ومجلس عوائل الشهداء لإقليم الجزيرة، رسالة تضمنت الانتهاكات الممارسة بحق القائد عبد الله أوجلان والهجمات التي تتعرض لها المنطقة من قبل دولة الاحتلال التركي لمركز العلاقات الروسية في مطار قامشلو، إلا أن الأخيرة لم تستلم الرسالة.

عن ذلك، استنكر عضو المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان سليمان أحمد موقف الروس حيال المؤامرة الدولية وهجمات الاحتلال التركي ضد المنطقة، وأكد أن روسيا لا تزال مصرّة على أن تكون جزءاً من المؤامرة الدولية.

ديرك

وفي مدينة ديرك التي أُغلقت فيها جميع المحال التجارية والأسواق حداداً على أرواح شهداء القصف الأخير الذي استهدف مركزاً لقوى الأمن الداخلي في قرى كوجرات وبمناسبة ذكرى المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان. خرج الآلاف في مظاهرة حاشدة، شارك فيها أهالي المدينة نواحي كركي لكي وتل كوجر وجل آغا.

وانطلقت مظاهرة ديرك الحاشدة من أمام كراج المدينة، وجابت أحياء المدينة وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان "تحيا مقاومة القائد"، و "لا حياة بدون القائد".

وبعد وصول المظاهرة إلى السوق المركزي، وقف المشاركون دقيقة صمت، ثم شجب عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في ديرك جوان حسن، المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، اعتبرها يوم قرار "القضاء على إرادة الشعوب المتمثلة في شخص القائد".

وبيّن حسن أن: "مقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي وانتهاج الشعوب فلسفة القائد في النضال أفشلت مساعي المؤامرة الدولية". وأوضح أن: "فلسفة القائد أصبحت ميراثاً لشعوب الشرق الأوسط عامة لتناضل على طريقه جميع القوى التي تريد نيل حريتها".

كما اعتبر حسن الهجمات التي تشن على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض استكمالاً لأهداف المؤامرة التي سعت على الدوام إلى التأثير وإحباط آمال الشعوب في الحرية والتحرر.

وأكد حسن: "لن يستطيع أحد إبعادنا عن نهج القائد، سنضحي بكل ما نملك في سبيل حماية قائدنا ومكتسبات ثورتنا".

بدورها، أوضحت فريال قسوم عضوة مؤتمر ستار أن دولة الاحتلال التركي تستهدف المنشآت الحيوية والخدمية لتحطيم معنويات الأهالي وتهجيرهم وزرع الخوف في نفوسهم. وعاهدت بتصعيد النضال على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق الحرية الجسدية له، وبالتالي تحقيق السلام في المنطقة.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات "لا حياة بدون القائد"، و"تحيا مقاومة الشعوب"، و"تسقط المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان"، و"تسقط الدولة الفاشية التركية".

هذا وأغلق الأهالي جميع المحال التجارية والأسواق حداداً على أرواح شهداء القصف الأخير الذي استهدف مركزاً لقوى الأمن الداخلي في قرى كوجرات، وبمناسبة ذكرى المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان.

(كروب/آ)

ANHA