الآلاف في مقاطعة الحسكة يستنكرون المؤامرة الدولية ويعتبرونها استهدافاً لشعوب الشرق الأوسط

تنديداً بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله اوجلان، التي بدأت في الـ 9 من تشرين الأول عام 1998، وبهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مدينتي "سري كانيه، وكري سبي" في الـ9 من تشرين الأول 2019، تظاهر اليوم الآلاف من أهالي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا في نواحي وبلدات مختلفة في المقاطعة.

وشهدت مدينة الحسكة مركز المقاطعة وناحيتي تل تمر والدرباسيه خروج الآلاف من الأهالي في تظاهرات حاشدة، بمشاركة المؤسسات المدنية، وأحزاب وكتل سياسية كردية وعربية وسريانية، وشخصيات من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ورفع المتظاهرون صور القائد عبد الله اوجلان، ولافتات منددة باعتقال القائد، والاحتلال التركي لمدينتي سري كانيه وكري سبي، وصور ضحايا القصف التركي على مناطق شمال وشرق سرويا، إلى جانب أعلام حركة المجتمع الديمقراطي، والأحزاب السياسية الكردية.

وكُتب على اللافتات "بروح مقاومة إمرالي سنفشل مؤامرة التاسع من تشرين الأول وسنهزم نهج الخيانة".

وبدأت التظاهرات في مدينة الحسكة من أمام دائرة المقاطعة وسط المدينة، بينما انطلقت في ناحية تل تمر من أمام مؤسسة عوائل الشهداء في الناحية، وفي الدرباسية من أمام مركز الشبيبة، سيراً على الأقدام باتجاه كل من دوار سرحد في مدينة الحسكة، وإلى ساحة شارع فلسطين في ناحية تل تمر، وساحة الشهداء في الدرباسية.

وأطلق المتظاهرون هتافات منددة بالمؤامرة الدولية، وطالبوا بخروج الاحتلال التركي من كردستان، وتحرير المناطق المحتلة.

وتحولت المظاهرة في مدينة الحسكة لاعتصام لدى وصول المتظاهرين إلى ساحة الشهيد سرحد، بدأت بدقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وكلمات من أحزاب سياسية كردية وعشائر عربية مشاركة.

'مقاومتنا ستفشل كافة مخططات الاحتلال '

وقالت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) فوزة يوسف "يوم الـ9 من تشرين الأول يوم أسود لعموم شعوب الشرق الأوسط، إذ يصادف بدء المؤامرة الدولية على القائد أوجلان، وبدء الهجمات التركية على سري كانيه وكري سبي".

ولفتت أن المؤامرة الدولية "استهدفت الشعوب الرافضة للخنوع، وتستهدف مختلف الشعوب المطالبة بالحرية، لإبعادها عن حقوقها، ولاضطهاد الشعوب وتحويلهم إلى عبيد مسخرين لتحقيق مصالح تلك الدول التي شاركت في المؤامرة".

وأضافت "ما ارتُكب بحق أهالينا في عفرين وسري كانيه وكري، سبي من تهجير وقتل واضطهاد، واستمرارها حتى اليوم في استخدام النهج نفسه لإبادة شعوب هذه المناطق، ليس إلا نتيجة الصمت الدولي عن تلك الممارسات، التي منحته الضوء الأخضر لممارسة المزيد".

وأكدت فوزة يوسف أن ما تشهد مناطق الدفاع المشروع من هجمات لجيش الاحتلال التركي تأتي بدعم من الدول المتآمرة تلك، وبضوء أخضر منها، وقالت: "كفى مدّكم العون والدعم للاحتلال التركي ومشاركتكم في قتل أبنائنا وهدر الدم الكردي، وعلى شعبنا الاستمرار في المقاومة حتى دحرهم".

ولفتت فوزة يوسف أن شعوب المنطقة لن ترضخ للاحتلال وسيرفعون وتيرة المقاومة، وقالت: "لن نتراجع خطوة إلى الوراء مهما بلغ الثمن، ومقاومتنا ستفشل كافة مخططات الاحتلال".

وأضافت "وسنحقق أهداف شهدائنا، وبفضل سواعد شبيبتنا سننتصر، وسنحاسب كل من يمد الاحتلال بالدعم، وشاركه في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا".

وعاهدت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) فوزة يوسف في ختام كلمتها الاستمرار في النضال، والسير على نهج وفلسفة وإيديولوجية القائد عبد الله أوجلان وخطى من ضحوا بأنفسهم في سبيل دحر الاحتلال وإفشال المؤامرة.

وبدوره، شيخ عشيرة الجبور "الهزيم" فرحان جميل عطية، وفي كلمته عن مجلس الشعب في مدينة الحسكة، أكد على أن الاعتصام استنكار وتنديد بالمؤامرة المفروضة على القائد أوجلان، وبالاحتلال التركي ومرتزقته لسري كانيه وكري سبي.

وقال عطية: "أوجلان هو الضمان والحل الوحيد لحل أزمة الشرق الأوسط وتعبير حقيقي عن الإنسانية".

وندد عطية بالاحتلال التركي للأراضي السورية، وتدخله في الشأن السوري، وقال: "الأرض لمن يقف عليها ويدافع عنها ولن نتخلى عنها، ولا عن شبر واحد حتى".

واختتم شيخ عشيرة الجبور "الهزيم" فرحان جميل عطية كلمته، بالتأكيد على الاستمرار في الدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا، ومساندة الشعوب المضطهدة، ومناشدة المنظمات الدولية والجهات المعنية في تحرير القائد أوجلان، قائلاً: "على جميع الأطراف المعنية الإسراع في الضغط لتحرير أوجلان جسدياً، الذي يجسد مشروع الأخوة بين البشرية".

تل تمر

اعتصم المتظاهرون في ناحية تل تمر ضمن ساحة شارع فلسطين. ونددت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، أفين باشو، بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، والاحتلال التركي لمدينتي سري كانيه وكري سبي، وأشارت أن ما يرتكب بحق القائد في سجن إمرالي هي جرائم ضد الإنسانية، وكذلك جرائم حرب في كل من مدن "عفرين، سري كانيه، وكري سبي".

وقالت أفين باشو: "من هنا، من تل تمر، من مدينة المقاومة وتوأمة مدينتي سري كانيه وكري سبي، نحيي مقاومة الكريلا ومقاومة قواتنا ومقاومة القائد أوجلان في إمرالي".

وتابعت "لدينا تاريخ غني بالمقاومة والثورات، على هذه الأرض، لكننا نستهدف دائماً من قبل الأطراف المهيمنة، حاولت وتحاول تلك الأطراف أن تسيطر على الشرق الأوسط وتسخيرها لمصالحها".

ولفتت أفين باشو في حديثها إلى أن القوى المهيمنة تحارب حركة تحرر كردستان لمساندتها للشعوب المظلومة والمضطهدة، وقالت: "من أجل القضاء على هذه الحركة وثورتها اعتقلوا القائد أوجلان عبر المؤامرة التي حيكت ضده، لكن كان العكس تماماً بحيث أصبحت هذه الحركة عالمية مع انخراط الثوريين الأمميين في صفوفها".

وأوضحت أفين باشو أن الهجمات على الإدارة الذاتية ومناطق شمال وشرق سوريا، ومشروع الأمة الديمقراطية هي أيضاً استمرار للمؤامرات التي تحاك ضد القائد، والتي جاءت في احتلال مدينتي "سري كانيه وكري سبي، ومدينة عفرين".

واستنكرت أفين باشو في السياق خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني وأفرعه في كردستان، مساعدتهم في احتلال أعداء الكرد لكردستان، وأكدت بأن التاريخ يدون ذلك، وأن مقاومة القوات الكردية في أجزاء كردستان الأربعة ستستمر، وقالت "ستقودها المرأة الحرة".

وتلتها كلمة مؤسسة عوائل الشهداء في الناحية ألقتها الإدارية في المؤسسة أيهان يونس، أكدت فيها وقوف عوائل الشهداء وأهالي المنطقة في وجه الهجمات التي تتعرض لها المنطقة، والاستمرار في مقارعة المرتزقة الذين يحتلون مدينتي سري كانيه وكري سبي.

الدرباسية

وكذلك اعتصم أهالي ناحية الدرباسيه في ساحة الشهداء في مركز الناحية، أكدوا خلالها عبر كلمات ألقيت على ضرورة تحرير القائد جسدياً، وتحرير الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي.

الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD محمد خلف، قال "عام 1998 في مثل هذا اليوم وهذا التاريخ تآمرت جميع الدول على الشعب الكردي والقائد بهدف امّحاء وجود الشعب الكردي والقضاء على فكر وفلسفة القائد اوجلان التي هي الحل الوحيد لخلاص الشرق الأوسط من الأزمات".

أوضح خلف أن القائد عبد الله أوجلان عمل لأعوام من أجل خلاص جميع الشعوب المظلومة وليس للشعب الكردي، وقال: "واليوم كما نرى أهالي شمال وشرق سوريا يديرون أنفسهم على مبدأ أخوة الشعوب والإدارة الديمقراطية التي تدعم وتساند جميع المكونات والأطياف".

وبيّن خلف أن الشعب الكردي بمقاومته وإرادته أفشل المؤامرة الدولية على القائد أوجلان.

وأكد الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD محمد خلف أن احتلال تركيا لمدن "سريه كانيه، وكري سبي، وعفرين" في شمال وشرق سوريا استمرار للمؤامرة التي طالت القائد أوجلان، مطالباً الشعب بالنضال والمقاومة حتى دحر المحتلين وتحرير القائد أوجلان.

كما استنكرت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الدرباسية عبير حسن في الاعتصام بالمؤامرة على القائد أوجلان واحتلال سري كانيه وتل أبيض من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

وقالت: "في مثل هذا اليوم قبل عامين قاوم أبناء شمال وشرق سوريا في خندق واحد ضد هجمات الاحتلال التركي في سري كانيه وكري سبي، وقاوموا وناضلوا ضد طائرات وقصف الاحتلال التركي الهمجي الذي لم يميز بين الأطفال والنساء والشيوخ ومكون وآخر.

وأكدت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الدرباسية، عبير حسن في ختام حديثها أن مقاومة أبناء شمال وشرق سوريا مستمرة إلى اليوم الراهن، ولم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تهديدات وهجمات الاحتلال التركي، ولن يقفوا حتى تحرير مدن ومناطق "سري كانيه وكري سبي وعفرين".

(كروب/ أ م)

ANHA