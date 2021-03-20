الآلاف في منبج يحتفلون بعيد نوروز

وهذا وتوافد الآلاف من أهالي مدينة منبج وريفها إلى قرية طوق الخليل، جنوب غرب المدينة، وذلك للمشاركة في فعاليات الاحتفالية.

ويشارك الأهالي من المكونات العرب والكرد والتركمان والشركس، إذ يرتدي المشاركون في الاحتفالية زيهم الفلكلوري الخاص.

وبعد إشعال شعلة نوروز والوقوف دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، ألقت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج شهريبان شاويش كلمة قالت فيها "اليوم نجتمع جميع مكونات مدينة منبج بألوانها لنشعل شعلة نوروز التي سنكمل بها مسيرة النضال والمقاومة".

وأضافت شهريبان "سنعمل جاهدين على تطوير عملنا لتكون بلادنا من أجمل بلدان العالم، يزينها فكرنا ومشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية، ولن يكون هذا إلا بتكاتفنا واتحادنا كمكونات يدًا بيد لدحر الاحتلال التركي من مناطقنا واسترجاع أراضينا المحتلة".

كما ألقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية من قبل الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، فاروق الماشي، قال فيها: "يحز في أنفسنا أن تكون الفرحة متكاملة ولكننا للأسف الشديد في ظل الاحتلال التركي والطاغي الذي احتل مدينة عفرين، ولكن بمقاومة أبنائنا وبروح نوروز سنحرر أرضنا كاملة".

ثم ألقى عضو مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، جاهد حسن، كلمة بيّن فيها أن "نوروز يعتبر منذ أكثر من 2630 عامًا رمزًا للحرية والمقاومة والعدالة، واليوم يسير مشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية على فلسفة نوروز، الفلسفة التي تعبّر عن الإرادة الحرة وتشارك المجتمع في الأفراح والأحزان".

هذا وتستمر فعاليات عيد نوروز بعروض فنية تقدمها فرق فنية عدة.

(كروب/ج)

ANHA