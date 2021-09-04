الآلاف في مدن مقاطعة قامشلو يتظاهرون ضد الهجمات التركية على كردستان

تحت شعار "الصمت الدولي هو الموافقة على إبادة إرادة إيزيدخان" خرج أهالي مقاطعة قامشلو في مظاهرات منددة بالهجمات التركية على مناطق شنكال ، مخمور وشمال وشرق سوريا وطالبوا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووضع حد للانتهاكات التركية.

عامودا

تحت شعار "الصمت الدولي هو الموافقة على إبادة إرادة ايزيدخان"، تظاهر اليوم أبناء ناحية عامودا لشجب هجمات جيش الاحتلال التركي الأخيرة.

وانطلقت التظاهرة التي نظمها مؤتمر، من دوار المرأة بناحية عامودا، حمل خلالها المتظاهرون صور شهداء مشفى شنكال، ويافطات كتبت عليها، "لا للاحتلال التركي"، "لا للاحتلال والإبادة، معاً نحمي المرأة والحياة".

وجابت التظاهرة الشارع الرئيسي في الناحية أطلق خلالها المتظاهرون شعارات مناوئة لتركيا، وهتفوا "فاشي أردوغان"، "دكتاتور أردوغان"، كما حيا المتظاهرون مقاومة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي.

التظاهرة توقفت عند ساحة الشهيد جهاد بوسط الناحية، وهناك توقف المتظاهرون دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار جليلة عثمان وقالت " دائماً ما صرحت الدولة التركية بأنها ستنهي وتبيد الشعب الكردي، لكن الشعب الكردي لم ولن يرضخ امام هجمات الإبادة".

وحمّلت جليلة المجتمع الدولي مسؤولية استمرار تركيا في هجماتها على الشعب الكردي، وأوضحت:" لو لم يكونوا مشاركين وموافقين على الهجمات لما بقوا صامتين".

تربه سبيه

استنكرت مكونات ناحية تربه سبية الهجمات التركية على مناطق شنكال ومخمور واعتبروا الصمت الدولي موافقة على إبادة الشعب الإيزيدي.

المتظاهرون تجمعوا أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية ، وجابوا السوق المركزي ليتوقف المتظاهرون أمام مركز مجلس الناحية.

واعتبرت الإدارية في مؤتمر ستار آسيا جمعة استمرار الهجمات التركية على المنطقة انتقاماً لهزيمة داعش " الهجمات التركية على شنكال ومخمور هي انتقام لفشل داعش في إبادة الإيزيديين".

ولفتت آسيا إلى أن الصمت الدولي عامل مشجع لتركيا لمواصلة مجازرها "الصمت الدولي يدفع تركيا لإرتكاب المزيد من جرائم الإبادة بحق شعوب ومكونات المنطقة "، وأكدت " أن شعوب المنطقة لم تعد تقبل بالعبودية والظلم".

كركي لكي

وفي نفس السياق خرج المئات من أهالي ناحية كركي لكي صباح اليوم ، في مظاهرة منددة بدأت من ساحة الشهيد خبات وجابت الشارع الرئيسي للناحية.

توقف المشاركون وسط مركز الناحية، وأشادت الإدارية في مؤتمر ستار غالية ابراهيم بمقاومة الأهالي والكريلا في وجه الاحتلال التركي" تستمر تركيا بهجماتها على باشور كردستان منذ اكثرمن 4 اشهر إلا أن مقاومة قوات الدفاع الشعبي والأهالي أفشلت مخططاتها الاستعمارية"، معتبرة الهجمات الأخيرة على شنكال ومخمور نتيجة لانكسار تركيا أمام مقاومة الكريلا.

ديرك

وفي ديرك تجمع المئات من أهالي ديرك في ساحة آزادي للخروج بمظاهرة للتنديد بالقصف التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ومخيم الشهيد رستم جودي.

وانطلقت التظاهرة من ساحة آزادي مروراً بالسوق المركزي وسط إغلاق كامل للمحال التجارية، وسط زغاريد الأمهات، والشعارات التي تندد بممارسات الدولة الفاشية التركية .

وتوجه المتظاهرون نحو ساحة المرأة الحرة لتتحول إلى تجمع جماهيري، وبعد الوقوف دقيقة صمت، وباسم مؤتمر ستار لفتت هدية عبد الله إلى أن الهدف التركي هو إبادة الكرد وأي مشروع ديمقراطي في المنطقة "تركيا تستهدف إرادة الشعب الكردي وشعوب المنطقة، والقضاء على تجربة الأمة الديمقراطية التي وحدت شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا".

وحثت الكرد على تصعيد النضال في وجهة مخططات تركيا الاستمعارية.

جل آغا

وفي جل آغا خرج العشرات من أهالي و مكونات الناحية جل آغا تظاهرة رافعين لافتات كتبت عليها "لا للاحتلال, لا للخيانة" و صور الشهداء و جابوا الشارع العام.

وعند الوصول إلى ساحة الكراج ألقت أماني شيخ حسن الإدارية في لجنة التدريب في مؤتمر ستار كلمة أشارت من خلاله إلى إن الدولة التركية لا تزال تسير وفق سياساتها العدائية لشعوب المنطقة و لا تأبه بأي شكل من الأشكال إلى سيادة الدولة العراقية وحكومة إقليم كردستان في قصفها لمناطق خاضعة لسيطرتهم ما تؤكد شراكتهم في هذه السياسات.

أماني عبرت عن رفضهم و استنكارهم للقصف التركي المستمر على أهالي و مناطق في شنكال وسط صمت دولي و إقليمي و أكدت إنها استمرارية لسياسة الإبادة ضد الشعب الكردي.

و طالبت أماني شيخ حسن في نهاية كلمتها المنظمات الدولية بلعب دورها و وقف الجرائم المستمرة بحق أهالي شنكال و السماح لهم بالعيش بحرية و أمان .

(كروب/ آ)

ANHA