انطلقت المظاهرة بمشاركة الآلاف من أهالي إقليم الفرات، من ساحة المرأة الحرة صوب ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، تنديداً بالهجمات الكيماوية لجيش دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، والتي تسببت مؤخراً باستشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا، أعلنت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) سجلاتهم، أمس الثلاثاء.

رفع المتظاهرون الغاضبون صور الشهداء الـ 17، ورددوا شعارات "الموت للفاشيين"، "لا حياة بدون القائد"، "الكريلا قدوتنا وقوتنا".

بعد وصول المتظاهرين إلى ساحة الشهيد عكيد، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيس المشترك لمديرية البيئة في إقليم الفرات، عارف بالي، الذي قال إنه "منذ 45 عاماً ونحن نخوض الحرب من أجل حياة حرة كريمة في منطقة الشرق الأوسط التي يحكمها المستبدون، واليوم ما يجري في مناطق الدفاع المشروع تكرار لما فعله داعش".

وأضاف "على شعب شمال وشرق سوريا الإدراك بأن العدالة ستتحقق، فكما أعدم الديكتاتور صدام حسين، ستكون نهاية كل ديكتاتور الشنق".

وأشار "نزول الآلاف اليوم للساحات من أجل المطالبة بالحرية والوقوف مع قوات الكريلا، تأكيد على الطموح الحر لهذا الشعب الذي يسعى لكسر قيود العبودية، ولتحقيق هذا عليه النضال والسعي".

اختتم عارف بالي كلمته، قائلاً: "نحن شعب المنطقة نناشد كل من يملك ذرة ضمير للنظر في ما يجري في مناطق الدفاع المشروع من هجمات كيماوية، ولا يتبع سياسة الازدواجية في التعامل مع شعب المنطقة".

وانتهت المظاهرة على وقع الهتافات المنددة بصمت القوى الدولية حيال الهجمات التركية وجرائمها.

(ن ك/د)

ANHA