الآلاف في كوباني ينددون بالهجمات التركية والخيانة والعمالة للاحتلال

واستهدفت طائرة مسيّرة تركية مساء يوم أمس السبت منزلاً شرق مدينة كوباني، ما أدى إلى استشهاد مواطنيْن اثنين، وإصابة 7 آخرين.

وخرج الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني بمظاهرة حاشدة استنكاراً للهجوم التركي الأخير على مدينة كوباني.

وانطلقت المظاهرة من ساحة الحرية وسط المدينة وصولاً إلى مكان الاستهداف شرق مدينة كوباني في حي الشهيدة بيمان.

وحمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "بالشبيبة سنحمي ثورتنا ونحطم الاحتلال والخيانة"، مرددين شعارات تندد بالخيانة والعمالة.

ولدى الوصول إلى مكان الاستهداف وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة، خناف خليل، والتي نددت بالهجمات التركية بالطائرات المسيّرة على شمال وشرق سوريا.

وقالت خناف خليل إن "هكذا هجمات لن تكسر إرادة شعب المنطقة والشبيبة بل تزيدها عزيمة على إكمال مسيرة الشهداء وتصعيد وتيرة النضال".

مؤكدة عبر كلمتها على مواصلة النضال والانتقام للشهداء والعمل وفق نهج القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق النصر وهزيمة حزب العدالة والتنمية الفاشي.

كما استنكرت خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعمالته لدولة الاحتلال التركي، وقالت إن "الشبيبة سيصمدون ضد الخونة وسيعملون على إنهائهم بشكل تام".

وناشدت خناف خليل في ختام كلمتها شعب المنطقة والشبيبة الوقوف ضد الهجمات التركية، قائلة: "لأن الشبيبة هم أساس المجتمع والثورة لذا يتم استهدافهم على وجه الخصوص".

(م ع/ج)

ANHA