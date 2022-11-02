الآلاف في كوباني ينددون بالعزلة ويطالبون بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

وتوافدت جموع المتظاهرين منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء؛ إلى ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني للمشاركة في التظاهرة الضخمة التي شهدتها المدينة استنكاراً للسياسة الوحشية للاحتلال في التعامل مع القائد عبدالله أوجلان في سجن إمرالي في ظل استمرار العزلة المشدّدة.

حمل مئات المتظاهرين صور القائد، وصورة جينا أميني رمز الانتفاضة في شرقي كردستان وإيران.

وردد المتظاهرون الذين انطلقوا من ساحة المرأة؛ شعارات "الموت للاحتلال، فليحيا القائد أوجلان، لا حياة من دون القائد"، حتى وصولوا إلى ساحة السلام أقصى شمالي المدينة بالقرب من البوابة الحدودية مع شمالي كردستان.

وعقب وقوف الآلاف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء؛ تحدثت سارة خليل الإدارية في مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، ولفتت أن حجم المشاركة الشعبية في التظاهرة دليل على مدى تأثر الشعب بفكر القائد؛ وسعي ونضال الشعب لرؤية القائد حراً جسدياً في كردستان.

وأضافت سارة "إن المنظمات التي تدّعي بأنها تسعى للقاء بالقائد ولا تزال عاجزة عن فعل أي شيء في ظل ما يتعرض له القائد في سجن إمرالي، ما هو إلّا دليل واضح على مدى تواطؤ هذه المنظمات مع الاحتلال التركي، حيث بتنا لا نصدق جميع هذه الألاعيب، بقوة وإرادة الشعب فقط يمكن تحرير القائد".

وتشهد مقاطعة كوباني فعاليات مستمرة بشكلٍ يومي في بلدات وقرى مختلفة ضد العزلة المشددة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان في سجن إيمرالي.

(ز س/د)

ANHA