الآلاف في كوباني يندّدون بالعنف ضد المرأة والهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي

تحت الأمطار، احتشد الآلاف في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني منذ صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع قصف الاحتلال التركي لقرى مختلفة في الريفين الشرقي والغربي للمقاطعة.

وحمل المشاركون في المظاهرة يافطات كتب عليها عبارات "المرأة حياة، فلا تقتلوا المرأة، لا لإبادة النساء، ندين ونستنكر صمت الدول الضامنة جراء هجمات الاحتلال التركي".

وانطلقت المظاهرة من ساحة الشهيد عكيد ووصلت إلى ساحة المرأة الحرة مروراً بساحة الحرية، وسط ترديد شعارات "المرأة، الحياة، الحرية jin. jiyan. azadî"، و "فالتحيا مقاومة كوباني".

وعقب الوصول إلى ساحة المرأة الحرة وقف المشاركون في المظاهرة دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات مزكين خليل، كلمة أشارت فيها إلى ضرورة الحفاظ على نهج مقاومة المرأة لا سيما في روجهلات التي انتفضت على شعار "المرأة، الحياة، الحرية jin. jiyan. azadî"، وروج آفا التي تعيش ثورة المرأة، مضيفةً "إنهم يحاولون القضاء على المرأة الحرة في المجتمعات، وكذلك يسعون للقضاء على ثورة المرأة في روج آفا، إننا أهلٌ للمقاومة ولن تسقط ثورةٌ تقودها المرأة، رغم ما يستخدمونه من أسلحة وحرب خاصة".

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا فعاليات مختلفة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وضد هجمات الاحتلال التركي المستمرة ضد المنطقة.

(ز س/د)

ANHA