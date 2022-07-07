الآلاف في كوباني ومنبج يشيعون جثامين أربعة شهداء إلى مثواهم الأخير

وشارك أهالي مدينة كوباني في تشييع جثماني الشهيدين المقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية، شيخ محمد شيخو؛ الاسم الحركي فرمان كوباني، الذي استشهد في قصف لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في قرية هوشيه بناحية عين عيسى والشهيد شرفان مصطفى؛ الاسم الحركي شرفان كوباني الذي استشهد في دير الزور.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ألقيت بعدها كلمة من قبل الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الفرات عارف بالي قال فيها: "عندما نجتمع هنا نثبت عهدنا للشهداء برفع راية النصر فاجتماعنا هنا هو بفضل تضحيات هؤلاء الشهداء لذا نتمنى من شعبنا وكافة عوائل الشهداء أن نرفع راية هؤلاء الشهداء في خط المقاومة".

وشدد بالي قائلاً: "يجب على الجميع التكاتف والتعاون والالتفاف حول الإدارة الذاتية لكي تبقى هذه الإدارة ناجحة بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان يجب على الجميع الاستعداد لتطبيق مبادئ حرب الشعب الثورية وتنظيم أنفسهم ضد تهديدات وهجمات الاحتلال التركي والوقوف بجانب قواتهم العسكرية".

ومن ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات ماجيدة حسون كلمة قدمت من خلالها العزاء لذوي الشهداء، وقالت: "كما عاهد شهداء مقاومة كوباني من قبل على تحرير كوباني وعدم تسلميها لمرتزقة داعش فإن تضحيات أمثال هذين الشهيدين ستحمي المنطقة من الاحتلال".

وقالت ماجيدة حسون: "بروح مقاومة كوباني نثق بأهلنا في كوباني بالنضال ومقاومة الاحتلال وهزيمته وحماية فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية التي تعيش وفقها كافة المكونات والطوائف".

وبعدها قرئت وثيقتا الشهادة وسلمت لذوي الشهيدين، ووري بعدها جثماناهما الثرى في مزار الشهيدة دجلة.

منبج

وفي منبج شيع الأهالي جثماني الشهيدين فيصل الشواخ المقاتل في قوات مجلس منبج العسكري, وأحمد مصطفى الداود المقاتل في لواء ثوار إدلب إلى مثواهما الأخير في مزار الشهداء.

وانطلق موكب تشييع الشهيدين من أمام مشفى الفرات وسط المدينة باتجاه مزار الشهداء جنوب المدينة بمشاركة أهالي مدينة منبج وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية في منبج.

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء، بدأت مراسم التشييع بتقديم قوات مجلس منبج العسكري ومقاتلي لواء ثوار إدلب عرضاً عسكرياً، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت.

بعدها ألقى الناطق باسم لواء ثوار إدلب أحمد علوش كلمة قال فيها: "إننا في لواء ثوار إدلب نعاهد شهداءنا بأننا على طريقهم ماضون وسائرون حتى تحرير آخر شبر من أراضينا المغتصبة والمنكوبة من قبل الاحتلال التركي العثماني وباقي التنظيمات الإرهابية, ونعاهد شعبنا بأننا لن نكل ولن نمل حتى رفع الظلم عن الأراضي السورية".

ومن ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمد الشيخ كلمة باسم المجلس جاء فيها: "الشهداء هم الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم ليكون بلدهم حراً وليس محتلاً, فهم الدرع الحصين، الذين نصبوا أنفسهم لصون العرض والأرض".

وبدوره قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج محمد علي العبو: "نعيش في هذه الأيام أوقاتاً سياسية حرجة, وهذا الأمر كان واضحاً خلال الأيام الماضية من هذه التقلبات السياسية والتي دفعت دولة الاحتلال التركي لتزيد من عنجهيتها وتهديداتها ومحاولتها ضرب أمن واستقرار المنطقة".

وبعد الانتهاء من الكلمات, قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمود أبو عيدو وثيقتي الشهيدين وسلمتا إلى ذويهما, ومن ثم وري جثمانا الشهيدين الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(أ ق -م ع/سـ)

ANHA