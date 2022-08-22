الآلاف في إقليم الفرات يتظاهرون ضد الجرائم التركية والصمت الدولي

تجمّع الآلاف من أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات في ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني للخروج في مظاهرة تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة والصمت الدولي حيالها.

وانطلقت المظاهرة وسط ترديد المشاركين الغاضبين والمطالبين بمعاقبة قاتل الأطفال أردوغان وأعوانه، "الموت للفاشيين الأتراك"، "الخزي والعار للخونة"، "المقاومة هي الحياة"، وهم يحملون صور الشهداء الذين استهدفهم الطيران التركي المسيّر في مناطق مختلفة بشمال وشرق سوريا.

ولدى وصولهم إلى ساحة الشهيد عكيد وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، محمد شاهين كلمة أكد فيها أن "خروج الآلاف للتظاهر ضد هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا دليل على إيمانهم بقضيتهم وتمسكهم بأرضهم، وهذا يعطينا دافعاً قوياً لأن ننتصر على كل من يحاول احتلال أرضنا".

وأضاف: "الشعب الذي صنع من لا شيء ثورة، ومن الظلم حرية وكسر قيود العبودية التي كانت تكبله، واليوم يدير نفسه بنفسه ويدافع عن أرضه بعزيمة أبنائه، فمن الطبيعي أن يكون هذا الشعب معرضاً للمجازر كونه يشكل عائقاً أمام المشاريع الاستيطانية لدولة الاحتلال التركي".

وتابع: "اليوم وبعد 11 عاماً من عمر ثورتنا في شمال وشرق سوريا لدينا مشروع ديمقراطي يكبر يوماً بعد يوم، ولينجح مشروعنا هذا علينا التكاتف والتلاحم، والمضي على خطا أبنائنا الشهداء، لأن عدو شرس ولا يميز بين كبيرنا وصغيرنا، فأبناؤنا اليوم يحرقون بالطائرات التركية في مدارسهم، وباتوا عرضة للاستهداف في أي لحظة، لذا علينا توخي الحذر من هذا العدو".

طالب محمد شاهين في ختام كلمته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه شعب المنطقة الذي دحر "الإرهاب".

وانتهت المظاهرة على وقع الهتافات الثورية "المقاومة هي الحياة"، "الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

(ن ك/د)

ANHA