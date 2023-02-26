الآلاف في حلب يودعون جثمان الشهيد حمزة كوباني

تسبب تفجير سيارة من قبل أجهزة تابعة للاستخبارات التركية في الـ 24 من شهر شباط الحالي في منطقة شقيف الواقعة شمال حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، باستشهاد عضو لجنة الاقتصاد حمزة كوباني.

في هذا السياق، توافد اليوم الآلاف من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى أمام مشفى الشهيد خالد فجر وبعد تسلم الجثمان توجه المشاركون إلى ساحة الشهداء الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود للبدء بالمراسم.

مراسم التوديع بدأت بتقديم عرض عسكري من قبل وحدات حماية الشعب والمرأة، تلاه إلقاء عدة كلمات من قبل كل من عضوة لجنة الاقتصاد برجين محمد، القيادي في وحدات حماية الشعب بحلب شرفان عفرين، والرئيس المشترك للمجلس الاقتصادي بحلب صلاح أحمد.

'الشهيد حمزة سخر عمره خدمةً للقضية'

في بداية حديثها أشارت برجين محمد بأن شهر شباط يعتبر شهراً أسوداً على الشعب الكردي "لأنه شهد العديد من الأحداث السوداء بدءً من اختطاف القائد عبد الله أوجلان ووصولاً لاستشهاد الرفيق حمزة كوباني".

وتابعت برجين حديثها بالإشارة إلى أن استهداف الشهيد حمزة كوباني هو جزء من المؤامرة الدولية الهادفة إلى إبادة الشعب الكردي.

في نهاية حديثها أكدت برجين بأن الشهيد حمزة كوباني سخر كل عمره في خدمة القضية والثورة ولم يبخل بروحه فداءً لثورة شمال وشرق سوريا.

'سننتقم من الخونة الذين تسببوا باستشهاد حمزة'

أما القيادي في وحدات حماية الشعب شرفان عفرين فقد وصف عملية استهداف الشهيد حمزة بالمؤامرة التي أحيكت بين "الاستخبارات التركية والروس وحكومة دمشق" ضد الشعب الكردي.

وعاهد شرفان خلال كلمته جميع الحاضرين بالعمل على الانتقام "من الخونة الذين قاموا بهذا الفعل المشين والتسبب باستشهاد الرفيق حمزة كوباني عبر اعتقالهم وتقديمهم للعدالة".

في ختام حديثه أكد شرفان أن التكاتف بين القوى العسكري والمجتمع مهم جداً للوقوف في وجه هذه الهجمات.

'سنستمر بخدمة الشعب اقتداءً بمسيرة الشهيد حمزة'

بدوره، قال الرئيس المشترك للمجلس الاقتصادي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية صلاح أحمد بأن الشهيد حمزة كان على مدار الأيام الأولى للزلزال الذي ضرب المنطقة على أهبة الاستعداد للعمل على خدمة الأهالي من كافة النواحي.

صلاح أشار بأن الشهيد حمزة يمكن وصفه بالمنارة التي نستمد منها المعنويات الصلبة المطلوبة لمواجهة الظروف الصعبة التي تواجه المنطقة.

وأنهى صلاح حديثه بالتأكيد على استكمال مسيرة الشهيد حمزة في خدمة الشعب بكل إمكانياتهم، والعمل على صون القيم التي خلقها الشهيد خلال مسيرته النضالية المشرفة.

وبعد الانتهاء من الكلمات ردد المشاركون في المراسم الشعارات التي تمجد الشهداء وتدعو إلى رفع سوية النضال للانتقام من القتلة والخونة وكل من تسول له نفسه التعدي على رموز ثورة الشعب.

بعدها حمل الحضور جثمان الشهيد حمزة كوباني وصولاً إلى معبر الجزيرة إلى لإرساله إلى مدينة كوباني وسط ترديد الشعارات وزغاريد الأمهات ومن المقرر دفن جثمان الشهيد حمزة كوباني في مزار الشهداء بمدينة كوباني.

(م)

ANHA