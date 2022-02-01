الآلاف في حلب يتظاهرون ضد المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان

وبمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة المحاكة ضد القائد عبد الله أوجلان، نظمت قوات حماية المجتمع-المرأة تظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية بحق القائد.

وشارك في التظاهرة الآلاف من الأهالي وقوات حماية المجتمع وقوى الأمن الداخلي وأعضاء الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

حمل المشاركون في المظاهرة صور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كُتبت عليها " بروح مقاومة اتحاد الشعوب سننهي المؤامرة على القائد APO"، "حان وقت حرية القائد آبو"، "كفى للعزلة والإنكار والخيانة آن أوان الحرية وإسقاط مؤامرة 15شباط".

انطلقت المظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات الكائن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب وجابت شوارع الحي الرئيسية وسط ترديد الشعارات التي تُدين الخيانة وتُطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

توقف المتظاهرون في إحدى الشوارع الرئيسية في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب، وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ألقت عضوة قوات حماية المجتمع-المرأة عوفة قاسم كلمة تطرقت فيها إلى دخول المؤامرة إلى عامها الـ 23.

أِشارت عوفة إلى مساعي "العدو وشركائه وراء اعتقال القائد"، وقالت: "العدو وشركائه أرادوا من خلال المؤامرة سحق حركة الحرية في شخص القائد، ويحاولون بكافة السُبل النيل منها، حيث يقومون بتخطيط المؤامرات والألاعيب ضد الشعب الكردي وكافة مكونات المنطقة لضرب مشروع الأمة الديمقراطية".

نوهت عوفة إلى أن هجوم داعش الأخير على سجن الصناعة في مدينة الحسكة "جزء من هذه المؤامرات التي تُحاك بيد هذه الأنظمة القذرة"، وأشادت بمقاومة القوات والشعب التي أفشلت هذا المؤامرة والهجوم.

تطرقت عوفة إلى رفض شعوب المنطقة "بكردهم وعربهم للمؤامرة المُحاكة بحق القائد، وتابعت "لم ولن نقبل أبداً المؤامرة الدولية والعزلة على القائد آبو"، وأشادت أيضاً بمقاومة القائد التاريخية أمام نظام الحداثة الرأسمالية".

بيّنت عوفة أساليب الدولة التركية لاحتلال المزيد من المناطق من خلال استعدادها الدائم للهجوم على قيم وثقافة المجتمعات سواء بالسبل العسكرية أو بأساليب الحرب الخاصة، سعياً منها فرض سياستها الاحتلالية على شعوب المنطقة.

انتقدت عوفة صمت المجتمع الدولي وسط الجرائم التي تمارسها الدولة التركية، وقالت: "إن صمت الدول يُثبت مدى دعمها ومساندتها للدولة الفاشية التركية".

وشدد عوفة على ضرورة الاعتماد على قوة الشعوب والصمود أمام كافة هجمات الدولة الاحتلالية، وتابعت "كلنا إيمان بأننا ومن خلال حرب الشعب الثورية سنحبط كافة الألاعيب ومؤامرات الدولة التركية وأعوانها على القائد آبو وشعوب المنطقة".

أدانت واستنكرت عوفة باسم قوات حماية المجتمع-المرأة العزلة والمؤامرة على "قائد الأمة الديمقراطية القائد آبو"، وناشدت كل الشخصيات الديمقراطية والمنظمات الدولية للوقوف أمام المؤامرة".

(ن ش/م)

ANHA