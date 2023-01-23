الآلاف في الشيخ مقصود يتجمعون للمشاركة في مراسم تشييع ضحايا المبنى المنهار

بعد إعلان المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية الحداد في الحيين، على أرواح ضحايا المبنى السكني المنهار، تجمع الآلاف من أهالي الحيين أمام مشفى الشهيد خالد فجر، للمشاركة في مراسم تشييعهم.

وارتفعت صباح اليوم حصيلة الضحايا إلى 18 شخصاً، فقد 16 منهم حياته ، فيما جرح شخصان اثنان.

المشاركون تجمعوا حول المشفى من جهاته الأربعة، للانطلاق نحو قرية بنو الواقعة شمال حي الشيخ مقصود، حيث سيتم تشييع جثامين الضحايا في مقبرة القرية.

ومن المقرر أن ينطلق بعد قليل، موكب تشييع المواطنين الـ 16 الذين فقدوا حياتهم جراء انهيار المبنى ليل السبت- الأحد.

(كروب/ س ر)

ANHA