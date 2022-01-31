الآلاف في الشهباء يشيّعون جثمان الشهيدة آواز أورميه إلى مثواها الأخير

تجمع الآلاف من أهالي إقليم عفرين أمام مشفى آفرين في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، لاستلم جثمان المقاتلة في وحدات حماية المرأة آواز أورميه الاسم الحقيقي نسرين أحمد، والتي استشهدت في الـ 22 من كانون الثاني الجاري ضمن حملة "مطرقة الشعوب" ضد مرتزقة داعش في الحسكة.

وبعد استلام جثمان الشهيدة انطلق موكب ضم المئات من السيارات باتجاه مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص، حيث جاب الموكب العديد من القرى ونواحي مقاطعة الشهباء.

ومع وصول الموكب إلى المزار، حمل أهالي إقليم عفرين نعش الشهيدة على أكتافهم وهم يرددون شعارات تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وهتافات تمجد تضحيات الشهداء، متجهين صوب منصة التشييع.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها تقديم الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، فوزي مصطفى التعازي لذوي الشهيدة، وأهالي إقليم عفرين وشمال وشرق سوريا، وأكد أن الشهيدة آواز ورفاقها أصبحوا رمزاً للنضال والمقاومة ضد مرتزقة داعش.

وقال فوزي مصطفى "إن هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران، كان عملية يتم التخطيط لها منذ أكثر من سبعة أشهر من قبل الجهات التي تسعى إلى ضرب مكتسبات ثورة روج آفا وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي".

تابع مصطفى "الاحتلال التركي وأعوانه سعوا عبر هذا المخطط إلى إحياء مرتزقة داعش في المنطقة عبر سياسة اتفقت فيها العديد من الجهات منها الحكومة السورية؛ لضرب الأمن والاستقرار في المنطقة بهدف تسهيل تهجير الأهالي واحتلال المنطقة".

أكد مصطفى "أن مقاومة وجسارة قواتنا أكدت للعالم أن جميع هذه المخططات ستفشل".

من جانبها، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين شيراز حمو: "إن هجوم خلايا داعش على سجن الصناعة ليس صدفة، فدولة الاحتلال التركي، ترسل عبر هذه المخططات الإجرامية رسالة للأهالي تؤكد أن وحشيتها وإرهابها مستمر ضدهم".

اختتمت شيراز حمو حديثها قائلة: "تعيد المرأة العفرينية تأكيدها على أنها القدوة في قيادة الثورة، وما فعلته الشهيدة آواز خير دليل على استمراريتها على نهج رفيقاتها آفيستا وبارين وآرين".

ثم قرأت العضوة في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي، روكان سليمان وثيقة الشهيدة آواز أورميه وسلمتها إلى ذويها لتتعالى زغاريد الأمهات، والهتافات التي تحيي تضحيات الشهداء وتمجد مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

ليحمل أهالي إقليم عفرين جثمان الشهيدة ويوارى الثرى بين أبناء مدينتها.

(ف)

ANHA