الآلاف في الرقة والطبقة ودير الزور يؤكدون وقوفهم مع قسد ضد الاحتلال

شنت دولة الاحتلال التركي يوم أمس، هجمات بالطيران الحربي على مناطق شمال وشرق سوريا، أسفرت عن استشهاد العديد من المواطنين في المناطق المستهدفة.

الطبقة

بهذا الصدد، تجمّع المئات من أهالي الطبقة وأعضاء من الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة ومكاتب ولجان المرأة والشبيبة واتحاد المرأة الشابة وشيوخ ووجهاء الطبقة وسط الحي الثاني في المدينة، للمشاركة في مظاهرة منددة بالهجمات التركية.

وتوجّه المتظاهرون إلى حديقة الشهيدة هفرين خلف، حاملين يافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي"، "روسيا وأميركا كفو عن صمتكم حيال هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا الآمنة"، "عهداً بدماء شهدائنا وإرادتنا الحرة سنكسر صمتكم"، وسط ترديد شعارات تدين الهجمات التركية وتطالب بمحاسبة تركيا.

ولدى وصول المظاهرة إلى أمام حديقة الشهيدة هفرين خلف في الحي الثالث، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة، هدى العوان، كلمة باسم أهالي الطبقة والإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة جاء فيها "باسم كافة المجالس المدنية والعسكرية وأهالي مدينة الطبقة، نقف اليوم وقفة عز وشموخ، وقفة من يبحث عن السلام في وجه من يريد دمار البلاد والعباد"، وأضافت "لا يخفى على أحد أن سجل دولة الاحتلال التركي حافل بالجرائم التي تهدد أمن المنطقة وضرب الاستقرار فيها".

وأكدت "لن نقبل باعتداءات الدولة التركية السافرة، وسنقف جنباً إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية".

الرقة

ونظم المجلس العام في مدينة الرقة مظاهرة حاشدة في المدينة، شارك فيها المئات من أهالي الرقة، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في الرقة، وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر.

وانطلقت المظاهرة من أمام المجلس العام في الرقة وصولاً إلى ساحة الإطفائية وسط المدينة، وبعد الوقوف دقيقة صمت، قرأ الرئيس المشترك للمجلس العام في الرقة، لؤي العيسى، بياناً للرأي العام، جاء في مستهله:

"باسم المجلس العام وأهالي مدينة الرقة ندين ونستنكر هذا العدوان الذي يجتاح مناطق شمال وشرق سوريا وشمال العراق ".

وأكد البيان "إننا أبناء الشمال السوري بكامل أطيافه ومكوناته نرفض هذا القصف الإجرامي ومستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن أراضينا وإدارتنا الذاتية".

دير الزور

وبذات الخصوص، أدان مجلس المنطقة الشرقة في دير الزور الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، خلال بيان، قرأه الرئيس المشترك لديوان مجلس المنطقة الشرقية عبد القهار عبد الأحمد، جاء في مستهله:

"إن ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من أعمال إجرامية بحق شعب المنطقة، جريمة بحق الإنسانية، وآخرها الهجمات الأخيرة على مناطق الإدارة الذاتية التي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء".

وأكد البيان في ختامه "نقول للعالم أجمع؛ نحن مع الإدارة الذاتية ومع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية في خندق واحد حتى تحقيق النصر".

(كروب/خ)

ANHA