بمشاركة الآلاف من أهالي ناحيتي الدرباسية وزركان وقراهما، وريت جثامين 9 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وموظفي السجن، في مزار الشهيد رستم جودي بقرية بركفري غرب ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا.

انطلق موكب الشهداء (حسين البري، عمران خليف، مالك حسن، كمال ممو، عيسى درويش، عبود محمد، محمد علي، رياض حسين، عبد الكريم الحمادة) من أمام مجلس ناحية الدرباسية نحو المزار، فيما توافد حشد من الأهالي منذ ساعات الصباح إلى المزار للمشاركة في مراسم التشييع، بعد أن شهدت الأسواق إغلاقاً تاماً حداداً على أرواح الشهداء.

ومع وصول المشيعين مع نعوش الشهداء الـ 9، بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمقاطعة الحسكة، سمر عبدلله، كلمة خاطبت فيها المشيعين بالقول: "إن الأوطان تنبى بتضحيات الشهداء، ونحن اليوم في مراسم 9 شهداء من أبنائنا الذين استشهدوا من أجل خلاص المنطقة والعالم من داعش الإرهابي الذي لا دين له".

وأشادت سمر عبدالله بالمقاومة البطولية لقوات سوريا الديمقراطية، وقالت "انتصرت قواتنا مجدداً على أخطر تنظيم إرهابي في العالم الذي سعى من خلال هجماته إلى إحياء داعش من جديد، بعد هزيمته من قبل قوات سوريا الديمقراطية في آخر معاقله ببلدة الباغوز".

موضحة أن الهجوم كان مؤامرة ومخططاً جديداً ضد شمال وشرق سوريا، شاركت فيه أطراف من الخارج منها دولة الاحتلال التركي، وقالت: "هي (تركيا) داعم أساسي لداعش، لكن قواتنا العسكرية حاربت وناضلت حتى دحرت داعش من جديد".

كما تحدث في المراسم الرئيس المشترك لهيئة الداخلية للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، وقال "إن الهجوم الذي شنته خلايا داعش على سجن غويران هو مخطط كبير سعت دولة الاحتلال التركي من خلاله إلى النيل من الانتصارات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية، وأرادت إعادة إحياء داعش من أجل السيطرة على إقليم الجزيرة".

وتطرق بركات إلى مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، وقال: "بتضحيات 121 شهيداً من أبنائنا استطعنا أن نحرر العالم من وحشية مرتزقة داعش المدعومة من تركيا وإفشال مخططهم الجديد".

لافتاً إلى تعاون وتكاتف المكونات الذي ساهم في إفشال المؤامرة التي استهدفت شمال وشرق سوريا، وقال: "بفضل تعاون مكونات المنطقة، -إذ كان العربي يحارب إلى جانب الكردي والسرياني- استطعنا أن نحقق الأمن والأمان مرة أخرى لأبناء منطقتنا".

تعهد الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، بالحفاظ على مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا والتي تحققت بفضل تضحيات أبناء المنطقة الشهداء، وترسيخ الأمن والاستقرار، والنضال حتى تحقيق النصر.

تالياً كشف عضو مؤسسة عوائل الشهداء عكيد مصطو، سجل الشهداء أمام المشيعين ليتم تسليمها إلى ذوي الشهداء الـ9 وتوارى جثامين الشهداء الثرى في مزار الشهيد رستم جودي وسط التفاف المشيعين حول ذوي الشهداء.

(أح/أم)

ANHA