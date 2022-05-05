الأعلى على مرّ عقدين.. التضخم في تركيا يرتفع ليتجاوز التوقعات

وأظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97 في المائة بشهر نيسان/ أبريل الماضي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، وفقاً لشبكة "الحرة".

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25 في المائة على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بارتفاع بنحو ستة في المائة.

وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68 في المئة على أساس سنوي.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67 في المائة على أساس شهري في نيسان/ أبريل، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 121.82 في المائة.

وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14 في المائة، الإثنين الماضي، ليسجل رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق منذ 20 عاماً، حيث تتفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي يعاني منها المواطنون في تركيا.

وفي أوائل نيسان/ أبريل الماضي، وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

(ل د)