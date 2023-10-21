العاهل الأردني يعتبر التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية في قمة القاهرة للسلام، إن الإنسانية في اختبار أمام ما يحدث في غزة، وأضاف: "ندين بوضوح استهداف المدنيين المسالمين"، وشدد على أن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وخاصة على حساب مصر"، مطالباً بوضع "خارطة طريق تنهي المأساة الإنسانية بغزة وإحياء مسار السلام.. وخارطة الطريق يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار وصولاً لإقامة دولة فلسطينية".

قال العاهل الأردني الملك عبد الله في كلمة في مستهل قمة القاهرة للسلام اليوم، إن التهجير القسري أو الداخلي للفلسطينيين يعتبر جريمة حرب.

وأضاف أن تهجير الفلسطينيين يعني إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، وأكد أن الشعب الفلسطيني يرفض ترك أرضه حتى لو كان تحت الاحتلال. وأضاف: "حل القضية الفلسطينية الوحيد هو حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير مصيرهم.. ويجب إحياء الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية".

من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن بلاده تواجه عدواناً إسرائيلياً موجهاً ضد المدنيين في غزة، ونحذر من تداعيات سياسة تهجير الفلسطينيين.

الرئيس الفلسطيني قال إن دوامة العنف تتجدد باستمرار بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين. وأضاف أن: "حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني معروف هو الحل للأزمة الراهنة".

واختتم الرئيس الفلسطيني بالقول: "لن نرحل وسنبقى في أرضنا".

أما أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فأشار إلى زيارته التي قام بها أمس لمعبر رفح الحدودي. وقال إن شاحنات المساعدات تصطف عند معبر رفح ولا تصل إلى غزة بسبب التناقضات.

وقال إنه يجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني لأن مطالبه عادلة وشرعية، ويجب تطبيق القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في غزة، كما يجب تنظيم المساعدات الإنسانية إلى غزة بطريقة مستدامة وآمنة.

واختتم بالقول: "أدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن"، مشدداً على دعمه لحل الدولتين و"على إسرائيل العمل على تحقيق ذلك"، ومضيفاً أنه "حان الوقت لاتخاذ إجراءات لإنهاء الرعب في فلسطين وإسرائيل".

وقُتل 4137 شخصاً في قطاع غزة منذ بدء عملية حماس، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة، فيما أصيب نحو 13300 آخرين. وفي الجانب الإسرائيلي، فإن أكثر من 1400 شخص قتلوا و4600 جرحوا منذ بداية الحرب بين إسرائيل مع حماس.

(م ش)