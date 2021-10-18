كشف أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله معلومات حول الاشتباكات التي وقعت في عين الرمانة الخميس الماضي، قائلاً: "علمنا قبل بليلة عن استنفار وسلاح يحضّر، وأخذنا تطمينات من القوى الأمنية، وطلبنا من الجيش الانتشار بكثافة في كل تلك المنطقة".

وقال نصرالله في كلمة متلفزة تعليقاً على أحداث الخميس الماضي: "المسيحيون في لبنان هم المادة التي يتم العمل عليها لزعامة شخص وهيمنة حزب وخدمة مشاريع خارجية، وبالتحديد أتحدث عن حزب "القوات اللبنانية" ورئيس هذا الحزب (سمير جعجع)"، معتبرًا أن "أحداث الخميس مهمة وخطيرة ومفصلية وتختلف عن كثير من حوادث مشابهة قد تكون قد حصلت مؤخراً".

وكشف عن "جلسات داخلية حصلت قبل أشهر يحرض فيها رئيس حزب القوات اللبنانية الحلفاء القدامى لمواجهة عسكرية مع حزب الله لأن وفق ما يقول القوات اللبنانية اليوم أقوى مما كانت في زمن بشير الجميل".

وأضاف: "البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية لإقامة كانتون مسيحي يهيمن هو عليه ولا مكان فيه لأحد آخر"، معتبرًا أنه "منذ خروج رئيس حزب القوات اللبنانية من السجن وهو يبحث عن عدو، والعدو الذي يمكن أن يعمل عليه ويبني بازاراً وتجارة عليه مع دول إقليمية كان "حزب الله"، ويحاول إقناع المسيحيين أن هذا هو العدو الذي يريد اجتياح مدنكم وتبديل هويتكم".

هذا وسمع إطلاق رصاص كثيف في العاصمة بيروت وضواحيها، بالتزامن مع كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

(ز غ)