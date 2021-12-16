على وقع التوترات الأمنية اللجنة العسكرية تجتمع في سرت لبحث ملف المرتزقة

وقال عضو اللجنة العسكرية اللواء خيري التميمي، إن اللجنة ستبحث اليوم مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني ويليامز، نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة خلال جولتها الأخيرة في كل من مصر وتونس وتركيا وروسيا، حول ملف المرتزقة، بحسب شبكة "العربية.

وفي وقت سابق، تحدّثت اللجنة عن مخرجات الاجتماعات، حيث أبدت دول الجوار الإفريقي (تشاد والنيجر والسودان) استعدادها لسحب مرتزقتها من ليبيا، كما أكدت تركيا وروسيا موافقتها على إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية وإنهاء تواجدها في ليبيا شرط أن يشمل ذلك الجميع.

في الأثناء، يزداد التوتر السياسي والأمني في البلاد مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية التي أصبح تأجيلها الخيار الأقرب، بعد إعلان مجموعات مسلحة أنها ستمنع إجراءها وستقوم بإغلاق مؤسسات الدولة بالعاصمة طرابلس.

وبدأت بالفعل الجماعات المسلحة في محاصرة مقار الحكومة والمجلس الرئاسي ووزارات السيادة بالعاصمة طرابلس، في مشهد قد يدفع إلى حمل السلاح مجدداً وعودة الاقتتال بالبلاد.

وقالت مستشارة المجلس الرئاسي لشؤون المرأة والطفل نسرين عامر في تصريح لـ"العربية/نت"، إن مقر المجلس لم يقع بالكامل تحت سيطرة المجموعات المسلحة، مضيفة أن جزءاً منه محاصر إلى حدّ الآن.

وأكدت أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي موجود بالعاصمة طرابلس، نافية الأنباء المتداولة حول هروبه، مضيفة أن نائبيه علي اللافي وموسى الكوني قطعا زيارتهما إلى تركيا وسيعودان اليوم إلى العاصمة طرابلس، بعد الأحداث الأخيرة.

(ل د)