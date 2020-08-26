على وقع التوتر مع أنقرة ... مناورات عسكرية شرقي المتوسط

هذا وستقوم كل من اليونان وقبرص وفرنسا وايطاليا اليوم بإجراء مناورات عسكرية مشتركة جنوب قبرص والتي ستستمر لغاية 28 من الشهر الجاري.

كما وهبطت ثلاث مقاتلات فرنسية من طراز رافال وعدد مماثل من طائرات إف 16 اليونانية أمس في قاعدة أندرياس باباندريو الجوية في بافوس القبرصية.

وتشمل التدريبات الرباعية المشتركة المسماة "إيونوميا" مجموعة واسعة من التدريبات البحرية والجوية، الأمر الذي اعتبرته شبكة "زوغلا" اليونانية رداً مدوياً على استفزازات أنقرة المتصاعدة.

وتشارك في هذه المناورات والاختبارات، التي بدأت اليوم الأربعاء، فرقاطة بحرية فرنسية تدعى"لافاييت"، بالإضافة إلى مشاركة جواً وأرضاً.

في حين قالت وزارة الدفاع القبرصية": إن مشاركة الدول المتوسطية الأربعة في هذه المناورات، للمساهمة في تعزيز الوجود البحري الجماعي، على أساس التفاهم والحوار والتعاون المشترك، وكذلك لإعطاء الأولوية لقنوات الاتصال الدبلوماسية على المستويين الثنائي والأوروبي"، وتابعت: "كما توضح هذه المناورات النية والالتزام الجماعي للدول الأوروبية الأربع، من أجل تنفيذ قانون البحار".

وبدوره قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، إن "المناورات هذه، تهدف إلى إظهار التزام الدول المتوسطية الأوروبية الأربع بسيادة القانون"، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وكانت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة تدهورت خلال الفترة الماضية على خلفية عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرقي المتوسط.

وبدأت أثينا، مساء أمس الثلاثاء، مناورات عسكرية شاركت فيها قواتها البحرية والجوية في البحر الأبيض المتوسط جنوب شرق جزيرة كريت وجنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بالقرب من المنطقة التي أرسلت إليها تركيا سفينة الأبحاث أوروتش رئيس، برفقة سفن حربية، لمسح البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن احتياطيات الغاز والنفط.

(م ش)