على وقع الإصابة الأولى بكورونا...قرارات جديدة في إقليم الفرات

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن 16 إصابة اليوم السبت تتوزع في مناطق الرقة، الحسكة، قامشلو وكوباني، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 82 حالة إلى جانب 4 حالات وفاة.

وأصدرت الإدارة في إقليم الفرات عدد من القرارات والتوصيات منعاً لتفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال تعميم جاء فيه:

"نظرا لظهور إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوباني - مركز ناحية شيران- والذي يتطلب منا مزيداً من الحرص والوعي المجتمعي، والمحافظة على مسافة الآمان الاجتماعي، واتباع إجراءات الوقاية والنظافة العامة، وتجنبا لكارثة صحية قد تهدد حياة سكان شمال وشرق سوريا والتي قد تؤدي لانتشار هذه الجائحة التي أعيت أكثر الدول تطوراً، نهيب بالأخوة القاطنين في مناطق إقليم الفرات الالتزام بالقرارات والتوصيات الصادرة من خلية أزمة كوفيد 19 التي ستخفف من انتشاره:

القرارات :

يمنع الدخول والخروج من وإلى إقليم الفرات، ويستثنى من ذلك الحالات المرضية الحرجة، والمواد الطبية وصهاريج البترول، والمواد الغذائية والمنظمات الإنسانية إلى جانب المواد الإغاثية.

يمنع منعاً باتاً التجمع في الصالات المخصصة للأعراس والصالات الرياضية والمقاهي والكافتيريات والحدائق العامة والخاصة، وتغلق لحين صدور قرار معاكس.

يبقى عمل المطاعم على تلبية الطلبات الخارجية فقط، مع مراعاة شروط السلامة العامة.

يمنع منعاً باتاً إقامة الشعائر الدينية في دور العبادة ( الصلاة- موالد).

يمنع منعاً باتاً إقامة خيم العزاء.

تمنع الزيارات إلى المشافي والسجون.

تعلق العملية التعليمية في كل المدارس والروضات والحضانات والمعاهد الخاصة والأكاديميات وتغلق إلى حين صدور قرار معاكس من خلية الأزمة.

يخفض عدد العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية على حسب الحاجة، ويستثنى من ذلك المؤسسات التي يتطلب طبيعة عملها الدوام.

يعتبر التعميم نافذاً من تاريخ صدوره ولغاية 18/8/2020م.

(ز س/ك)