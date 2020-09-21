على رأسها تركيا عقوبات أوربية على منتهكي حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 وزيرًا على فرض عقوبات على منتهكي حظر الأسلحة الى ليبيا خلال اجتماع في بروكسل اليوم الاثنين حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على قائمة مؤقتة بالعقوبات على الكيانات والأفراد الذين قدموا السفن والطائرات وغيرها من الخدمات اللوجستية لنقل المعدات القتالية إلى ليبيا، وفقًا لمصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الدبلوماسيين، فإن ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان وشخصين ليبيين مدرجون في القائمة، حيث فرضت الأمم المتحدة حظرًا على صادرات الأسلحة إلى ليبيا، التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

(م ش)

ANHA