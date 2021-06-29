على نهج داعش.. ظهور أطفال يحملون السلاح برفقة المرتزقة في سري كانيه المحتلة

تستمر دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ممن يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" بانتهاكاتهم التي ترتقي إلى جرائم الحرب في المناطق السورية التي تحتلها.

وتجند دولة الاحتلال ومرتزقتها الأطفال للقتال في سوريا وخارجها، وكان المرصد السوري قد أكد في تقرير سابق له، أن عدد الأطفال ممن هم دون سن الـ 18 وصل إلى 150 طفلاً ممن أرسلوا إلى ليبيا.

وحصلت وكالتنا على صورة من داخل مدينة سري كانيه لطفل يحمل السلاح يظهر برفقة مرتزقة ينتمون لما يسمى "الفرقة 20" أثناء مداهمة منازل الأهالي في المدينة المحتلة.

وأكدت مصادر خاصة من داخل سري كانيه، لوكالتنا، أن الاحتلال التركي ومرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية" التابعين له، أطلقوا في الـ 24 من الشهر الجاري "عملية أمنية" مزعومة في المدينة المحتلة.

وأظهرت الصورة الملتقطة للطفل أن عمره يراوح بين الـ 15والـ 17 عاماً، فيما كشفت مصادر من داخل المدينة أن أعداد الأطفال ضمن صفوف المرتزقة هائلة، ولكن المرتزقة دائماً ما يقومون بإخفائهم عن وسائل الإعلام.

ووفق المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية "حقوق الطفل في القانون الدولي"، يمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو استخدامهم في الأعمال القتالية دون سن الـ 18، بينما يعتبر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 جريمة حرب.

(د أ/س ر)

ANHA