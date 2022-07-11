على مبدأ أخوة الشعوب.. جلسة مصالحة بين عوائل عربية وكردية في مقاطعة الشهباء

تكللت جهود هيئة العدالة الاجتماعية ولجنة الصلح وعشيرة البوخميس، في عقد المصالحة بين عوائل كردية من مهجري ناحية جندريسه التابعة لمقاطعة عفرين، وأخرى عربية من عشيرة الحديديين (عائلة ضيفان).

ونشب خلاف منذ قرابة ثلاثة أعوام بين كلا الطرفين بسبب محاولة زرع فتنة بين مكونات المنطقة، وذلك من قبل جهات مدعومة من الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة.

وعقد مجلس الصلح في خيمة ضيافة، نظمها وجيه عشيرة البوخميس، الشيخ علي الخميسي في قرية أم الحوش بمقاطعة الشهباء، بحضور ممثلي العشائر العربية والكردية، ومجلس مقاطعة الشهباء، وهيئة العدالة الاجتماعية ولجان الصلح لنواحي المنطقة، بالإضافة لعدد من أهالي المنطقة.

وبدأ مجلس الصلح بالوقف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في هيئة العدالة الاجتماعية الحاج فيصل حبش، أكد فيها بأن الهيئة ووفق مبدأ أخوة الشعوب والتعايش المشترك، شاركت في فض خلاف بين العوائل التي حاولت بعض الجهات تأجيجها في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأشار حبش إلى أن تلك العائلات أدركوا بأن هناك محاولات لزرع الفتنة بين مكونات المنطقة من عرب وكرد، وبدورهم منعوا من نجاح هذه المخططات، وشكر حبش كل من ساهم في هذا الصلح.

ومن جانبه قال وجيه عشيرة البوخميس الشيخ علي الخميسي، إن اللحمة الوطنية وتكاتف مكونات المنطقة هو أحد سبل الدفاع عن المنطقة بوجه ما تشهده من تهديدات وهجمات مستمرة.

وأضاف الخميسي إن العشائر العربية في المنطقة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال شن الاحتلال التركي هجوماً على المنطقة، مؤكداً إن الدفاع عن المنطقة من أهم أولوياتنا.

وأشار الخميسي إلى أن "الاحتلال التركي هجرنا من ديارنا في عفرين، ويحاولون مرة أخرى من خلال خلق فتنة بين مكونات المنطقة تهجيرنا من الشهباء أيضاً".

وشدد الشيخ علي الخميسي إن "الاحتلال التركي لن يستطيع تفريقنا وبث الفتنة بيننا لأننا متكاتفين كما كانوا آبائنا وأجدادنا، واجتماعنا هنا دليل على فشل مخططات الاحتلال التركي وجميع المتعاونين معه. لقد حاول الأعداء تأجيج الوضع وإشعال نار الفتنة بين جميع مكونات المنطقة لإضعافنا والنيل من إرادتنا".

كما وشكر محمد حنان خلال كلمة باسم عوائل جندريسه، العشائر العربية والمساهمين في عقد الصلح بين المكونين من أهالي عفرين، مشيراً إنهم يريدون العدالة والمساواة بين الجميع.

حنان أكد بأن "الأطراف المتنازعة تعاهدت على حل جميع الخلافات التي حصلت بينهم، لأن الجميع لا يريد التفرقة بين المكونات في ظل التهديدات على المنطقة.

وأكد محمد حنان أن الوقوف بوجه جميع المحاولات الرامية لإحداث شرخ بين جميع المكونات المنطقة، هي ضمان تحرير عفرين والعودة إليها.

وانتهى مجلس الصلح بتبادل وجهاء العائلتين المصافحة والتحية والدعوة إلى مأدبة طعام أعدت بمناسبة عقد الصلح.

(كروب/ك)