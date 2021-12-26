ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان على لسان أحد مسؤولي ما تسمى "لجنة رد المظالم والحقوق" التابعة لتركيا الفظائع التي ارتكبها المرتزق أبو عمشة والمرتزقة التابعون له في ناحية شيه بمقاطعة عفرين المحتلة.

وكانت ما تسمى اللجنة الأمنية التابعة لمرتزقة "عزم" قد اعتقلت اثنين من أشقاء المرتزق محمد الجاسم “أبو عمشة” قائد مرتزقة "سليمان شاه المعروفة بـ العمشات"، وعدد من الإعلاميين في الفرقة؛ بتهمة الرشوة والفساد في مناطق ريف حلب.

وعقد اجتماع بين المدعو "أسامة الرفاعي" ما يسمى "مفتي سورية" مع مرتزقة "عزم" وما تسمى لجنة "رد المظالم" في مدينة إعزاز لمناقشة ملف مرتزقة "العمشات".

وكان المدعو "الشيخ أحمد الحلوي" قد تحدث عن جرائم “أبو عمشة” في المناطق المحتلة بعفرين، وهدد بفضح ملفات كثيرة من إجرام " أبو عمشة".

ووصف "أبو عمشة" ومن يسانده من "المشايخ" وقيادات المرتزقة بالمفسدين، ووصفهم بالعصابات والمجرمين.

وأوضح المدعو "الشيخ أحمد الحلوي" بأن “أبو عمشة” وفصيله ينتهكون الأعراض ويفعلون الفعائل بالكرد في شيه بمقاطعة عفرين المحتلة ومناطق ريف حلب.

وكان مسؤول في” لجنة رد المظالم والحقوق” قد كشف عن تفاصيل مروعة حول الجرائم التي ارتكبها قائد مرتزقة سليمان شاه المدعو “أبو عمشة” وأشقائه، بحق أهالي وقاطني ناحية شيه بريف عفرين، من عمليات ابتزاز واغتصاب للنساء بالإضافة إلى الانتهاكات التي يمارسها مرتزقة “العمشات” بحق الكُرد من أبناء الناحية.

وتأتي تلك التصريحات عقب خلافات بين المرتزقة أنفسهم، إذ تفيد معلومات مؤكدة عن تجهيز مرتزقة "غرفة عمليات عزم" لمئات المرتزقة لمهاجمة مواقع مرتزقة سليمان شاه في ناحية شيه، في حال عدم الوصول لاتفاق سلمي مع أبو عمشة، يفضي بتسليم عدد كبير من قيادات مرتزقة إلى ما تسمى "لجنة رد الحقوق" وخضوع "أبو عمشة" للمحاكمة.

شهد شاهد من أهله

وقال أحد مسؤولي ما تسمى "رد المظالم الحقوق" إن الجرائم التي ارتكبت بحق أهالي ناحية شيه يذهل لها العقل.

ويقول عن جرائم أبو عمشة: "رأيت جرائم وتجاوزات في ناحية شيخ حديد المحتلة من قبل أبو عمشة وإخوته ما يشيّب الأطفال، وطبعاً أقول محتلة من قبل أبو عمشة لأن ما رأيناه هو نقيض التحرير تماماً، وأشبه ما يكون بجرائم قيادات مافيات الشبيحة".

ويضيف: "أبو عمشة بفساده المتكاثر كالسرطان وصل لمرحلة لا يصلح معه فيها إلا الاجتثاث من الجذور غير جزاء وفقاً لما جنت يداه".

وسرد ما يسمى المسؤول بعض ما "عاينته من وقائع على إجرامه هو وأخوته الأشرار".

وأردف: "فرض أبو عمشة وأخوته مكوساً باهظة على أهالي الشيخ حديد، بلغت 8 دولارات سنوياً على الشجرة المثمرة، و 4 على غيرها، وربع محصول الزيت على كل أرض، عدا عن السرقات والجبايات الأخرى".

وخلال حديثه يتطرق إلى جرائم الاغتصاب والابتزاز الجنسي التي تمارس بحق النساء في المناطق المحتلة، إذ ليس نساء المنطقة يتعرضن لتلك الانتهاكات إلا أن نساء مرتزقته أيضاً يتم استغلالهن من قبل مرتزقة "العمشات" من خلال زج أقربائهن في معارك ليبيا وأذربيجان.

وقال في هذا الصدد: "أبو عمشة وإخوته يقومون بانتهاك شرف العفيفات بطرق شتى، تبدأ من المراودة والترغيب بالمال للأخت المستهدفة، وفي حال رفضها يتم تسليط بعض حثالات الإعلاميين عليها من صبيان أبي عمشة (الذين إن لم يسلموا أنفسهم للجنة سنفضح أسماءهم، ودورهم القذر في اغتصاب العفيفات) لاختراق هاتفها، وأخذ صور وفيديوهات لها لابتزازها واستدراجها لمقر لهم، وحين تأتيهم يغتصبونها ويصورونها ويهددونها بالتصوير، لتصبح أداة لتنفيذ شهواتهم الوضيعة".

مضيفاً: "ومنهن من يتم استدراجهن عبر استغلال فقرهن وحاجتهن بالإعلان عن وظائف نسائية وهمية، بمغريات كبيرة، ثم يتم أخذ معلوماتهن، وتوظيف من تعجبهن بأماكن تجعلهن في متناول اليد، وسهل الوصول لهن، ولن أذكر تفاصيل أكثر من ذلك".

وأيضاً زوجات وبنات وأخوات مرتزقة "العمشات" لهن نصيب من هذه الجرائم، إذ قال المسؤول: "منهن من يتم اقتحام بيوتهن أو خطفهن واغتصابهن"، وكشف استغلال أبو عمشة لبنات ونساء مرتزقته وقال: "بمجرد أن يُعرَف أن إحداهن ذات جمال حتى يُرسَل زوجها أو أخاها أو أباها لليبيا أو أذربيجان ليقتل هناك، وتبقى المسكينة دون معيل تحت رحمة هؤلاء الأنذال، الذين قد بلغت جرائمهم حداً تم فيه توظيف إحدى المجرمات لإجراء عمليات إجهاض للمغتصبات".

إلى جانب ذلك، تحدث هذا المسؤول عن تجارة المخدرات من سوريا لليبيا لأوروبا، التي يتعامل بها المرتزق أبو عمشة.

ويؤكد هذا المسؤول بأن النصيب الأوفر من ظلم وإجرام أبو عمشة كان للكرد.

(ش ع)