على خطا ابرو تيمتك معتقلة كردية في سجون إيران تضرب عن الطعام

تعاطفت سكينة بروانة، المحامية المعتقلة في سجن إيفين بطهران في إيران، مع المحامية إبرو تيمتك التي فقدت حياتها نتيجة إضرابها عن الطعام في سجون تركيا بباكور كردستان، وبدأت بالإضراب عن الطعام.

وكشفت منظمة هنغاو لحقوق الإنسان عبر تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن المعتقلة الكردية سكينة بروانة في سجن ايفين بطهران منذ شهر شباط العام الجاري، بدأت اضرابًا عن الطعام منذ 5 أيلول2020 .

وبحسب البيان، إن سكينة بروانه، وهي سجينة سياسية كردية من خراسان في روجهلات" شرق كردستان"، بدأت الإضراب عن الطعام منذ 5 أيلول الجاري، تعاطفًا مع إبرو تيمتك المحامية الكردية توفيت بعد 238 يومًا من الإضراب عن الطعام في سجون تركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت سكينة بروانه 29 عامًا، يوم 7 شباط من العام الجاري، في سجن إيفين في طهران، بعد عودتها من باشور كردستان، وهذه ليست المرة الأولى التي تضرب عن الطعام للمطالبة بحقوقها ورفضها للأحكام الظالمة.