على خط الصفر مع الاحتلال يحتفلون بنوروز 2023

نظمت لجنة الثقافة والفن في مجلس مقاطعة كري سبي، اليوم، احتفالية بمناسبة عيد نوروز، في حديقة المرأة وسط ناحية عين عيسى، حضرها المئات من أهالي الناحية وريفها ومهجّرو مقاطعة كري سبي.

وتعد ناحية عين عيسى من المناطق الواقعة على خط التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في شمال وشرق سوريا، إبان احتلالها منطقة كري سبي/تل ابيض عام 2019.

وبدأت الاحتفالية بإيقاد شعلة نوروز، من قبل الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، حميد العبد وفضيلة محمد ونائب الرئاسة، هزاع محمد، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس المقاطعة، كلمة رحبت فيها بالحضور، وباركت عيد نوروز.

وقالت: فضيلة محمد "بفضل تضحيات أبنائنا الشهداء ننعم بالسلام والاستقرار ونعيش الحرية لنحتفل بعيد نوروز عيد الانتصار على الظلم والطغاة".

وأكدت "نوروز هذا العام يتوج بروح المقاومين الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم لتعيش شعوبهم بأمان واستقرار على أسس فلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان الذي رسم درب خلاص الشعوب من جلاديها ومغتصبي أرضها على مدار العقود المنصرمة عبر نضال أسطوري مخلص لروح كاوا".

وشددت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، فضيلة محمد، على وجوب تقوية المشروع الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية للوصول إلى سوريا لا مركزية تعددية.

لتقدم بعدها عدة عروض فنية تضمنت "أغاني ثورية، وفلكلورية"، من قبل فرق "الهلال الذهبي، الشهيد بوطان، الشهيد برجم، الشهيد هوكر، الشهيد كيفارا".

(د)

ANHA