على خلفية تصاعد هجمات الاحتلال التركي.. مجلس ديرك يعقد اجتماعاً طارئاً للأهالي

على خلفية تصعيد دولة الاحتلال التركي هجماتها على شمال وشرق سوريا، عقد مجلس ناحية ديرك، اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً للأهالي وشيوخ ووجهاء العشائر ورجال الدين وممثلين عن كنائس ديرك، وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة الصمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس ناحية ديرك محمد علي، كلمة أكد خلالها على "ضرورة مواجهة المخططات التوسعية لدولة الاحتلال التركي التي تهدف إلى إعادة "العثمانية" في الشرق الأوسط من خلال شن هجمات على شمال وشرق سوريا".

وشدد "يجب تنظيم المجتمع وبذل المزيد من الجهود وتصعيد النضال حتى تحقيق النصر وتأمين الحماية للأهالي"، مؤكداً "انتصارنا على الهجمات يكمن في تكاتفنا حاربنا سابقاً وسنحارب من أجل تحقيق الحرية".

واتفق المجتمعون في الختام، على ضرورة تصعيد المقاومة وتوحيد الصفوف وأكدوا على وقوفهم إلى جانب القوات العسكرية والإدارة الذاتية والتمسك بالأرض والتصدي لهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

(ك ع/آ)

ANHA