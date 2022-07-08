على خلفية تصاعد الاستهدافات.. قوات دمشق تنشئ نقاطاً وحواجز جديدة في ريف درعا الشمالي

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات حكومة دمشق عمدت خلال الساعات الفائتة إلى إنشاء عدة نقاط وحواجز عسكرية جديدة على طريق زعرورة شمال مدينة جاسم، حيث تم تعزيز النقاط بدبابتين ورشاش مثبت على سيارة دفع رباعي مع عدد من العناصر وتوزيعهم على النقاط والحواجز.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدينة درعا تصاعداً لعمليات الاغتيال والقتل والتي باتت تقع بشكل شبه يومي بسبب حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تخيم على المنطقة.

ووثق المرصد السوري خلال الأسبوع الأول من شهر تموز الجاري، أكثر من 15 حادثة فلتان أمني بأشكال متعددة ضمن مناطق متفرقة من درعا، أسفرت عن مقتل 17 شخصاً، فيما بلغت حصيلة الاستهدافات منذ مطلع العام الجاري 290 استهدافاً وتسببت بمقتل 248 شخصاً.

وتدل هذه الأرقام الهائلة من الاستهدافات ومعدلات القتل على مدى تدهور الوضع الأمني في درعا، كما تدل على مدى فشل "التسويات" التي أجرتها حكومة دمشق لسكان المنطقة برعاية روسية ولمرتين، الأولى في 2018 والثانية في 2021- والتي كانت بمثابة "مصالحات شكلية لم تزد على وضع درعا إلا سوءاً" بحسب مراقبين.

فعلى الرغم من مرور سنوات على انطلاق الأزمة، لم تقم حكومة دمشق بأي إجراء فعلي لحلها، وفشلت في وضع حد لمعاناة الشعب الذي بات90% منه يعيش تحت خط الفقر نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، وظلت متمسكة بالسعي لإرضاخ أكبر عدد من المناطق السورية تحت سيطرتها وذهنيتها القديمة عبر فرض "التسويات".

ومؤخراً، بدأ سكان جنوب سوريا، خصوصاً مدينة درعا، يتداولون أنباء عن إنشاء "منطقة آمنة" على طول الحدود مع الأردن بعمق 35 كلم داخل الأراضي السورية، في منطقتهم التي حولها عدم الاستقرار والانفلات الأمني إلى ساحة للصراع والتنافس بين الدول المتدخلة هناك.

إلا أن وكالة "عمون" الأردنية المحلية نفت هذه الأنباء على لسان مصدر مسؤول بأنه "لم يُطرح أي شيء من هذا القبيل، ولا توجد نقاشات حول إنشاء منطقة آمنة، والأردن لا يفكر بإقامة هذه المنطقة" على حد قوله.

(د ع)