ندّدت حركة الطلبة الديمقراطية في إقليم عفرين عبر بيانٍ لها، اليوم الأحد، بالهجوم الذي 3 طلاب كرد في جامعة آكدنيز في أنطاليا، معربة عن دعمها للطلبة ومساندتها لهم.

وقرأت البيان عضوة الحركة سوسن خليل، أمام مدرسة الشهيد شيار الكائنة في ناحية بابنس في مقاطعة الشهباء

وجاء في البيان: "لم تشبع عنصرية الدولة التركية الفاشية والمستبدة من إراقة دماء الكرد، وقد ظهر في 22 من شباط المنصرم أنّ الدولة التركية تواصل ارتكاب ممارسات القتل، الإبادة والانحلال. فأولاً هذا الهجوم هو ضد ثقافة الكرد ولغتهم، وأدبهم ووجودهم. فالهدف الأول والرئيس هو تهميش الوجود الكردي والقضاء عليه.

هذه ليست المرّة الأولى التي تُرتكب فيها مثل هذه الممارسات بحق الطلبة الكرد كما أنها لن تكون الأخيرة. فعندما يتعلق الموضوع بالكرد يتوحد الأعداء ويصبحون أصدقاءً بوجه الكرد. هذه الحقيقة القائمة تكررت لعشرات المرات. ويصبح الطلبة، الشبيبة، الأطفال والأمهات الكرد أهدافاً لهذه التحالفات".

وتابع البيان: "هذه المرّة قام 30 عنصرياً بالهجوم على ثلاث طلبة كرد في جامعة آكدنيز في أنطاليا. نُفذ هذا الهجوم أمام أنظار رجال الشرطة، العساكر، المحاكم، المؤسسات والبرلمان التركي بأكمله. فقد يصبح الطلبة الكرد هدفاً مباشراً لرصاص رجال الشرطة والمافيا والعنصريين التابعين لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

نحن طلبة مدرسة الشهيد شيار نساند طلبة جامعة آكدنيز في أنطاليا. ولهذا نندّد بحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ونرفض عنصريتهم القذرة".

واختتم البيان قائلاً: "باسم حركة الطلبة الديمقراطية ندعو اليونيسيف ومنظمات حقوق الإنسان لوقف مثل هذه الهجمات التي تطال الطلبة الكرد".

(ر)

ANHA