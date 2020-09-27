على خلفية التصعيد مع أذربيجان.. أرمينيا تعلن التعبئة العامة

وكتب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على صفحته في "فيسبوك": "المواطنون الأعزاء، تم الآن بقرار من الحكومة إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أرمينيا، أدعو جميع أفراد الاحتياط للحضور إلى مقرات المفوضيات العسكرية".

بدوره، قال وزير الدفاع الأرمني دافيد تونويان إن "ردنا هذه المرة سيكون أكثر شدة من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن "الجيش الأرمني يمتلك كل الوسائل اللازمة لسحق عدونا مرة أخرى".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، أن آلاف المواطنين يريدون التسجيل كمتطوعين للذهاب إلى جبهات قره باغ، مضيفة في الوقت نفسه أنه ليست هناك حاجة حاليًّا لتجنيد متطوعين.

يأتي هذا فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، وقوفهم إلى جانب تركيا.

وتجددت الاشتباكات، صباح اليوم، على الحدود الشمالية بين أرمينيا وأذربيجان، وسط دخول تركي – روسي على خط الأزمة، حيث شنت أذربيجان هجومًا على منطقة قرة باغ الجبلية، فيما أعلنت الأخيرة حالة الحرب والتعبئة العامة.

(ي ح)