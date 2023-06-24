على خلفية المجزرة الأخيرة مؤتمر ستار يقدم 5 مطالب للأمم المتحدة

أعدت لجنة المعلومات في مؤتمر ستار، ملفاً عن هجمات دولة الاحتلال التركي بواسطة الطائرات المسيّرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وعن استهدافه للرياديات في نموذج الإدارة الذاتية والقوات العسكرية.

يبحث الملف، كما جاء في نصه الذي وصلنا نسخة عنه، في "جريمة قتل لثلاثة مسؤولين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 20 حزيران لعام 2023"، إثر استهدافهم بطائرة مسيّرة على الطريق الواصل بين تربه سبيه – قامشلو".

ويشير إلى وضعه "عمليات القتل في سياق قانوني وسياسي"، وتقديم نقاشات "لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي".

يلفت الملّف الانتباه إلى أول استهداف نفذته دولة الاحتلال التركي بطائرة مسيّرة ضد المنطقة، في 23 حزيران 2020، وارتكابه مجزرة بحق ثلاث عضوات من مؤتمر ستار (زهرة بركل، وهبون ملا خليل، وأمينة ويسي)، بقرية حلنج في مدينة كوباني.

ونفذت دولة الاحتلال التركي، منذ بداية العام الجاري 31 عملية، بواسطة الطائرات المسيّرة، أدت إلى استشهاد 48" شخصاً بينهم 13 مدنياً، وإصابة 38 بينهم 12 مدنياً"، حسب ما أفاد به الملف.

وذكر أن الاحتلال التركي دخل في الأسابيع الأخيرة "مرحلة جديدة" من هجماتها التي تصاعدات ضد الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، مضيفاً "منذ 12 حزيران، وسّعت تركيا من هجماتها بالطائرات المسيّرة في شمال سوريا، باستهدافها 35 موقعاً بأكثر من 35 قذيفة، تسبّبت بمقتل العشرات من السكان".

وآخرها استهداف سيارة الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش، وعضو المجلس فرات توما، ما أدى إلى استشهادهم وإصابة الرئيس المشترك كابي شمعون، أثناء جولة على المجالس المدنية التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وكشف الملف عن هويات ومعلومات مفصلة عن ضحايا الهجوم الأخير:

"يُسرى درويش: ولدت يُسرى محمد درويش، عام 1972 في عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو. شاركت في الحركة النسائية لشمال وشرق سوريا منذ بدايتها. كافحت من أجل التغيير الاجتماعي العام ولتنظيم الأنشطة الاجتماعية والسياسية في المقاطعة، وخصوصاً التنظيم الاجتماعي. كانت الرئيسة المشتركة في مقاطعة القامشلي، عندما تم استهدافها من قبل المسيّرة التركية واستشهدت.

ليمان شويش: المعروفة بـ ريحان عامودا، وُلدت ليمان شويش عام 1968 في عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، كانت ناشطة سياسية لأكثر من 38 سنة، وملتزمة بالديمقراطية وتحرر المرأة والتعايش السلمي بين مختلف المكونات في المنطقة. بروحها الثورية ونضالها من أجل هذه الأهداف، اتجهت إلى منبج عام 2016 بعد تحريرها من مرتزقة داعش، حملت العديد من الواجبات في بناء النظام الديمقراطي هناك، خلال مسيرة حياتها، ومثّلت الحركة النسائية لمؤتمر ستار في إقليم جنوب كردستان، وأخيراً أصبحت نائبة الرئاسة المشتركة في مقاطعة قامشلو، واستشهدت إثر استهداف طائرة مسيّرة تركية.

فرات دانيال توما: وُلد في العراق عام 1979، كان عضواً في حزب الاتحاد السرياني، وعمل مع الإدارة الذاتية الديمقراطية من أجل التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية المتنوعة.

وأوضح الملف أن دولة الاحتلال التركي بهجمتها هذه تهدف إلى "زعزعة استقرار المنطقة، وإضعاف الجهود لمحاربة داعش، وتعريض السكان الأصليين للخطر، وتدمير المشروع الديمقراطي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

مشيراً إلى اشتداد هذه الهجمات بعد إعلان الإدارة الذاتية محاكمة مرتزقة داعش الأجانب.

في نهاية الملف تم ذكر عدد من المطالب وهي:

" *على أعضاء التحالف الدولي لمحاربة داعش والمجتمع الدولي ضمان إيقاف عدوان الدولة التركية ضد الإدارة الذاتية وقوى الدفاع لشمال وشرق سوريا.

* عدم السماح لتركيا بإطلاق هجوم عسكري جديد وعدم التسامح معها.

* يجب إغلاق المجال الجوي لمناطق شمال وشرق سوريا أمام خطط الدولة التركية الحربية وأمام الطائرات المسيّرة المسلحة وغير المسلحة.

* محاسبة تركيا على جميع جرائم الحرب التي ارتكبتها.

* على تركيا القيام الانسحاب الفوري من المناطق المحتلة".

(ي م)

ANHA