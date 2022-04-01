على خلفية الجلسة الافتراضية لمجلس النواب.. مكافحة الإرهاب التونسية تستدعي الغنوشي

واستدعت شرطة مكافحة الإرهاب زعيم "حركة النهضة" الإخوانية ورئيس برلمان تونس المنحل، راشد الغنوشي، للتحقيق على خلفية الجلسة الافتراضية لمجلس النواب، وفق ما قاله الغنوشي.

وجاء الاستدعاء بعد ظهر اليوم الجمعة في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان الرئيس قيس سعيّد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

ووصف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اجتماع نواب البرلمان المجمد بأنه "محاولة انقلابية فاشلة".

واعتبر الرئيس التونسي "ما حدث تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمسّ بوحدة الدولة واستقلاليتها".

والأربعاء، أعلن سعيّد قرار حل البرلمان استناداً إلى الفصل 72 من الدستور، وبعد تعمد 116 نائباً "مجمدين" منذ 25 تموز/ يوليو2021، عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يُلغي الاجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها، وتم التصويت عليه.

وشكّلت هذه الخطوة تحدياً واضحاً لتدابير استثنائية أقرها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو الماضي، قضت بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي.

(د ع)