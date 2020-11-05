على حكومة الإقليم الابتعاد عن سياسة التصادم واللجوء إلى الحوار السلمي

وأصدرت منسقية مؤتمر ستار روج آفا بيانًا كتابيًّا إلى الرأي العام بشأن تصريحات مسعود البرزاني والتصعيد في مناطق الدفاع المشروع "مديا".

ونص البيان كالآتي:

"إن الظروف الصعبة والحساسة التي يعيشها الشعب الكردي في ظل الاحتلال التركي في جنوب كردستان وغربها كان سببًا في إبادة شعوب المنطقة، وخاصة الشعب الكردي الذي عانى التهجير والقتل والخطف ودمار البنى التحتية، حيث كان الهدف من دخول تنظيم داعش إلى شنكال عام 2014 والمدعوم من الدولة التركية هو إبادة الشعب الإيزيدي وصهره وإبادة تاريخ الكرد، وكان تدخّل حزب العمال الكردستاني هو لحمايته وتخليصه من داعش لأن موقف حكومة الإقليم كان يعتريه الصمت إزاء كل هذه الاعتداءات وانسحابه من شنكال ترك الشعب يواجه مصيره بنفسه، لهذا قامت قوات الكريلا بالتدخل وواجهت داعش بكل بسالة وقدمت العشرات من الشهداء والجرحى لتخليص النساء والشيوخ والأطفال من بطش داعش وليس هدفها الاحتلال كما ذُكر في تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني.

إن حزب العمال الكردستاني قاوم لعقود، وقام بحماية مناطق كردستان، وحماية مكتسبات الشعب الكردي، وأبدى قوة وشجاعة ووطنية كما رأينا في كوباني وشنكال وكركوك.

لذا يجب على السيد البرزاني أن يبتعد عن سياسة التصادم ويرجح اللجوء للحوار كحل سلمي لجميع المعوقات.

فهذا الاقتتال سيؤدي إلى خسارة الشعب الكردي لمكتسباته في الأجزاء الأربعة من كردستان ويفتح المجال للأطراف المعادية له باحتلال مناطق جنوب كردستان كالتي احتلها في غرب كردستان، فيجب على حكومة الإقليم أن تكون يقظة ولا تكون طرفاً يخدم مصالح الأعداء لأن هذه الحرب هي ليست بين الأحزاب الكردية، إنما ستكون بين الكرد وأعدائهم الذين يسعون لخلق الفتنة بين الشعب الواحد.

إن المرأة الكردية التي لعبت دورًا فعالاً في المقاومة والنضال لحماية إنجازات الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة فقد سطّرت ملاحم بطولية يشهد لها التاريخ حتى أصبحت درعًا لصدّ الهجمات توضّح اليوم موقفها الرافض لهذه النزاعات وتحكيم العقل واغتنام الفرص والدفع للحوار دون اللجوء إلى الحل العسكري وتحدّد المرأة موقفها الداعم لقوى الكريلا وتشرعن وجود قوات حزب العمال الكردستاني في المنطقة.

ونحن في مؤتمر ستار ندعو جميع النساء وخاصة نساء جنوب كردستان لتوحيد صفوفهن ليكنَّ القدوة في المبادرة للحل السياسي وخدمة مصالح الشعب الكردي وجميع شعوب المنطقة".

(س و)

ANHA