تحتضن العاصمة اللبنانية بيروت، يومي الجمعة والسبت (18- 19 آب الجاري)، مؤتمراً نسائياً إقليمياً، بتنظيم من مبادرة نون لحرية أوجلان، وبرعاية رابطة جين النسائية ورابطة نوروز الثقافية في لبنان، تحت شعار "على هدى "المرأة – الحياة – الحرية".

ويعقد المؤتمر الذي انطلق في تمام الساعة الـ 10 صباحاً، في فندق بادوفا ببيروت، وفق 3 جلسات، على مدار يومين، على أن يتم عقد جلستين في اليوم الأول، والثالثة في اليوم الثاني إلى جانب البيان الختامي.

تتناول الجلسة الأولى، حسب برنامج المؤتمر "تداعيات تدخلات النظام العالمي المهيمن على النساء في المنطقة في الألفية الثالثة"، حيث ستناقش هذه الجلسة على شكل 4 محاور:

تأثير التدخلات الخارجية/ الغربية على النساء العربيات، ونتائج الربيع العربي وكيف تحوّل إلى خريف.

كيف تأثرت النساء الكرديات بهذه الأزمة في وطنٍ قسَّمَته السياسات الاستعمارية.

أوضاع النساء الفارسيات في ظل نظام الملالي وأزمات المنطقة.

أوضاع النساء الأفريقيات في قارةٍ تُعَدُّ الضحية الكبرى لمجموع أزمات المنطقة.

بينما يتناول المؤتمر في الجلسة الثانية "تجارب النساء الكرديات حول كيفية الخروج من أزمات المنطقة"، عبر 4 محاور رئيسة:

دور منظومة الرئاسة المشتركة في دمقرطة السياسة.

الثورة النسائية الصاعدة في شمال شرق سوريا (ثلاثية التنظيم وشبه الاستقلالية والحرية).

تجربة نساء شنكال/ سنجار في الانبعاث مجدداً من تحت الرماد تجاه ظلم داعش.

ثورة "المرأة – الحياة – الحرية" لدى نساء إيران، وريادتهن لكافة الأنشطة المجتمعية.

وفي اليوم الثاني، والأخير من المؤتمر، وعبر الجلسة الثالثة ستتم مناقشة "رؤية رفيق درب المرأة، المفكر عبد الله أوجلان، ودوره في تصعيد نضال حرية المرأة"، عبر 3 محاور رئيسة:

أطروحات رفيق درب المرأة، المفكر عبد الله أوجلان في مسيرة حرية المرأة.

الوضع القانوني والممارسات اللا إنسانية المطَبَّقة على المفكر عبد الله أوجلان في سجن إمرالي.

ما العمل للتغلب على نظام التعذيب السائد في إمرالي (مبادرة نون نموذجاً).

وستتخلل الجلسات المذكورة أنفاً نقاشات وأسئلة من قبل المشاركات، لينتهي المؤتمر بقراءة بيان ختامي.

(د ع)