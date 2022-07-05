على هامش قمة الإيقاد.. البرهان وآبي أحمد يعلنان طي صفحة الخلافات بين السودان وأثيوبيا

والتقى كل من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد في اجتماع مغلق عُقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكينية نيروبي على هامش قمة "الإيقاد"، بحثا من خلاله الأزمة بين السودان وأثيوبيا.

وأعلن المسؤولان، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع في نيروبي "طي الخلاف بين السودان وأثيوبيا وفتح صفحة جديدة في العلاقات" بين البلدين.

كما قال رئيس وزراء أثيوبيا إن "روابطنا المشتركة مع السودان تتجاوز أي انقسامات"، مؤكداً التزام بلاده "بالحوار والحل السلمي لكافة القضايا مع السودان".

يذكر أن التوتر بين السودان وأثيوبيا تصاعد في السنوات الأخيرة بسبب بناء أثيوبيا سداً عملاقاً للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، مما يثير مخاوف السودان ومصر من تأثيره على إمدادات المياه الرئيسة، كما أدى الصراع في منطقة تيغراي الأثيوبية أيضاً إلى نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين عبر الحدود إلى شرق السودان.

ومن المقرر أن تناقش قمة "الإيقاد" القضايا والملفات التي تسهم في تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم التي تتمثل في السلم والأمن وقضايا الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية إلى جانب قضايا الأمن الغذائي وتداعيات كورونا وأثرها على الوضع الاقتصادي في الإقليم.

كما ستناقش القمة كيفية تضافر جهود الدول الأعضاء لتجاوز المشاكل والتحديات التي تشهدها المنطقة وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالإقليم وتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية من أجل مصلحة شعوب المنطقة.

(د ع)