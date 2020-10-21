على هامش القمة الثلاثية تفعيل آلية التعاون.. وتأكيد على تجاوزات أنقرة وتداعياتها على الاتحاد الأوروبي

وأشاد الرئيس القبرصي، بمتانة العلاقات مع مصر، ولفت إلى أنها "تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات".

وأكد أنستاسيادس، خلال لقاء جمع الطرفان في العاصمة نيقوسيا تطلع بلاده لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلًا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، إلى أن السيسي أثنى على التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين من تقدم مضطرد.

وأشاد السيسي بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على شتى الصعد، خاصةً في مجالات الطاقة.

كما شدد الرئيسان على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي، بما يساهم في جعل هذه الآلية نموذجًا يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.

يأتي ذلك، في حين أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماعه بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، أن تجاوزات تركيا لا تؤثر فقط في مصالح البلدين، ولكن أيضًا في الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع الذي سبق أعمال القمة الثامنة بين مصر واليونان وقبرص، ناقش الزعيمان الإجراءات غير القانونية التي قام بها الجانب التركي مؤخرًا فيما يتعلق بفتح جزء من الجبهة الساحلية في المنطقة المغلقة من فاروشا.

وقال ميتسوتاكيس على حسابه في تويتر: "جرى، خلال الاجتماع أيضًا، التأكيد على التعاون الوثيق بين اليونان وقبرص على المستوى الأوروبي، حيث إن السلوك المنحرف لتركيا، كما لوحظ، لا يؤثر فقط في مصالح اليونان وقبرص ولكن أيضًا في الاتحاد الأوروبي".

ومن جانبه، ذكر أناستاسياديس، في مستهل الاجتماع: "أود أن أعبّر عن امتناني للتعاون والدعم الممتاز الذي لدينا في كل من المحافل الدولية، ولكن بشكل خاص في المجلس الأوروبي عندما يجتمع وخاصة عندما يتعامل مع انتهاكات تركيا ضد قبرص واليونان".

يشار إلى أن القمة الثامنة بين مصر واليونان وقبرص تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط.

كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

(ش ع)