على غرار أمريكا بريطانيا تنوي خفض عدد قواتها في أفغانستان

وقال وزير الدفاع البريطاني بين والاس: "أتوقع أنه إذا خفّضت الولايات المتحدة تعداد قواتها في أفغانستان في مرحلة ما فإننا سنخفّض أيضًا".

ولفت الوزير في حوار مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إلى أن الحديث لا يدور الآن عن انسحاب كافة القوات الأمريكية والبريطانية من أفغانستان، وبأن لندن مصممة على مواصلة العمل مع حكومة كابل والإدارة الأمريكية لضمان الأمن في هذا البلد.

وأشار والاس إلى محدودية قدرة المملكة المتحدة على التصرف بشكل مستقل عن الولايات المتحدة في أفغانستان وبعض مناطق النزاعات الأخرى، مضيفًا أن مراجعة الإنفاق الجديدة المتفق عليها بين وزارتي الدفاع والمالية البريطانيتين ستزيد من قدرات البلاد في هذا المجال مستقبلًا.

وتابع: "لكن في الوقت الحالي، إذا انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من بعض تلك الدول فإننا سنواجه تحديات".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان البنتاغون، الثلاثاء الماضي، عن نية الرئيس دونالد ترامب خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 جنديًّا بحلول منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.

(م ش)