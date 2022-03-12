على أرض ملعب شهداء 12 آذار.. انطلاق مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ 18 لانتفاضة قامشلو

يصادف اليوم الذكرى السنوية الـ 18 لانتفاضة 12 آذار (انتفاضة قامشلو)، التي استشهد فيها نحو 36 مواطناً على يد قوات حكومة دمشق عام 2004.

هذا وارتكبت حكومة دمشق، خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي نادي الجهاد في قامشلو والفتوة القادم من دير الزور في الـ12 من شهر آذار عام 2004، مجزرة داخل الملعب، وذلك بإغلاق باب الملعب أثناء المباراة وإطلاق الرصاص الحي باتجاه مشجعي فريق الجهاد، أعقبت ذلك انتفاضات واسعة في كافة مدن روج آفا وحلب ودمشق.

إحياء لذكراها السنوية الـ 18، نظّمت اليوم الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، مراسم في ملعب شهداء 12 آذار، تحت شعار "بروح مقاومة مطرقة الشعوب نحيي الذكرى السنوية الثامنة عشر لانتفاضة 12 آذار"، بمشاركة واسعة من كافة مكونات مدن ونواحي إقليم الجزيرة، ودير الزور.

وزُين الملعب بصور شهداء انتفاضة 12 آذار، وصور شهداء حملة "مطرقة الشعوب"، وصور القائد أوجلان، بالإضافة إلى رفع أعلام حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، وحركة الشبيبة الثورية السورية، وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، ومؤتمر ستار.

وحسب اللجنة التحضيرية، فإن برنامج الفعالية يتضمن إلقاء عدة كلمات منها: كلمة باسم الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، مجلس دير الزور المدني، مجلس عوائل الشهداء، ومن المفترض أن تقوم فرقة سردم النحاسية التابعة لقوات الدفاع الذاتي بتقديم معزوفة النشيد الكردي (أي رقيب).

بعد الانتهاء من الكلمات سيتم توزيع الورود على (فريق الجزيرة وفريق دير الزور) اللذين سيقدمان مباراة ودية على أرض الملعب، كما سيتم عرض فقرة لرياضة التايكواندو والكاراتيه خلال استراحة ما بين الشوطين.

ومن المقرر أن تختتم المراسم بتقديم عدة فقرات غنائية ثورية.

(كروب/آ)

ANHA