على الرغم من الإعدامات.. الانتفاضة الشعبية متواصلة في روجهلات وإيران

تستمر الانتفاضة الشعبية في روجهلات (شرق كردستان) وإيران التي انطلقت بريادة المرأة وشعار "Jin, Jiyan, Azadî"، منتصف أيلول 2022، عقب مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة الأخلاق التابعة للدولة الإيرانية، بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب.

فقد شهدت مدينة سنه، قيام بعض الشبان برشق مبنى الدعاية الإسلامية بزجاجات المولوتوف، وفقاً لوكالة روج نيوز.

كما زار عدد آخر في مدينة سقز، عائلة المعتقل ميلاد عبادي، الذي اعتقلته سلطات الدولة الإيرانية، وعبّروا عن دعمهم له، وطالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وأشارت روج نيوز إلى أن الفنانة إلهام مُدريسي من مدينة سنه، والمعتقلة منذ نحو شهرين بسبب مشاركتها في الاحتجاجات، بدأت إضراباً عن الطعام في سجن الفتيات في كريج.

وأفادت بأن قوات الدولة الإيرانية كثفت من وجودها في جوانرو ومحيطها، بعد فقدان 7 أشخاص لحياتهم خلال الاحتجاجات، مضيفةً "وبحسب شهود عيان ونشطاء في جوانرو، فإن القوات العسكرية تتجول في أنحاء المدينة ليلاً، وتعتقل المواطنين في منازلهم، حيث تم اعتقال عشرات الشباب حتى الآن".

وأمس الثلاثاء، وافقت المحكمة العليا في إيران بعد نظرها في قضية 5 أشخاص، على حكم الإعدام الصادر بحق اثنين شاركا في الاحتجاجات وهما "محمد مهدي كريمي وسيد محمد حسيني"، كما قررت إعادة محاكمة الثلاثة الأخرين (حامد غار، وحسين محمدي، ورضا آريا).

وفي نفس اليوم، أفادت وكالة "هرانا" بارتفاع حصيلة الذين فقدوا حياتهم منذ بدء الانتفاضة في روجهلات وإيران منتصف أيلول 2022 وحتى 2 كانون الثاني الجاري، إلى 516 شخصاً بينهم 70 دون سن 18.

(ي م)