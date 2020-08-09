على الرّغم من انتشار الفيروس.. بعض أهالي الدّرباسيّة لا يتقيّدون بالإجراءات الوقائيّة

أقرّت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حظر التجوال لغاية 20 من الشهر الجاري، في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، والذي وصل إلى 86 إصابة منها 4 حالات وفاة.

وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية وفرض حظر التجوال في المنطقة، إلّا أنّ بعض أهالي ناحية الدرباسية لا يتقيّدون بهذه الإجراءات، غير مدركين لخطورة الفيروس.

المواطن محمد العمو، يقول وهو يرتدي الكمامة: "فيروس كورونا ليس مرضًا يُستهزَأ به مثلما يعمل الأهالي في الناحية، هذا الفيروس خطيرٌ جدًّا، وعلينا حماية أنفسنا، يجب أن نتّبع أسس التباعد الاجتماعي، وخاصّة بعد انتشار الكثير من الحالات في مناطقنا".

وتابع العمّو قائلًا: "إذا انتشر الفيروس أكثر من ذلك بين الشعب، فالوضع سيكون خطيرًا، لأنّ إمكانات الإدارة الذاتية محدودة، ولا تستطيع أن تعالج كافّة الحالات، أكبر دول العالم لا تستطيع علاجها، فكيف لمناطقنا التي تشهد يوميًّا هجماتٍ وحروبًا".

كما رحّب العمو بقرار الإدارة الذاتية حول الحظر، فقال: "على الإدارة تشديد الحظر أكثر، ونحن علينا مساعدة الإدارة في هذه الناحية، والالتزام بالمنازل، وعدم الخروج إلّا للضرورة".

ومن ناحية أخرى، تقول المواطنة زلخة أوصمان، وهي في الستينيات من العمر: "لعدم توفّر الكمامات في الصيدليات، قمت بإيجاد وسيلة أخرى للوقاية من فيروس كورونا وحماية نفسي بغطاء رأسي (الشال)".

(هـ ن)

ANHA