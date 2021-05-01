على المجتمع الدولي الاعتراف بالإدارة الذاتية كنموذج لسوريا المستقبل

تأسست الإدارة الذاتية منذ عام 2013 واستطاعت أن تحتضن جميع مكونات شمال وشرق سوريا، وحافظت من خلال مشروعها على قيم وحقوق كافة المكونات عبر نظامها الديمقراطي البديل للنظام الأحادي.

وعلى الرغم من أن مشروع الإدارة الذاتية يمثل حقوق جميع مكونات شمال وشرق سوريا، وبات المشروع الأول في المنطقة ليكون نموذجًا لحل الأزمة السورية، إلا أن الأوساط الدولية مازالت تتغاضى عن إقصاء الإدارة الذاتية من الاجتماعات الدولية حول سوريا، وكذلك من اجتماعات اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بها بشكل رسمي.

عدد من أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة تحدثوا لوكالتنا حول مشروع الإدارة الذاتية.

عبد الرحمن حسين من المكون الكردي في ناحية تل تمر قال بهذا الصدد "على الرغم من مرور عشرة أعوام على الثورة السورية إلا أنه لم تظهر أي جهة تعمل من أجل إنهاء الأزمة السورية سواء كانت من جهة المعارضة أو الحكومة السورية، ولكن مع بداية ثورة شمال وشرق سوريا وتأسيس الإدارة الذاتية استطاعت إثبات نفسها على مستوى العالم من خلال تشاركها مع جميع مكونات المنطقة".

'الإدارة الذاتية النموذج الوحيد لحل الأزمة السورية'

وأضاف حسين "مشروع الإدارة الذاتية بني على أساس أخوة الشعوب ومشاركة جميع مكونات المنطقة فيها، ويعتبر نموذجًا لحل الأزمة السورية وعموم الشرق الأوسط".

ولفت حسين في حديثه إلى أن هناك جهات عديدة تحاول النيل من مكتسبات الإدارة الذاتية "وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي. لذلك نطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية كونها نموذج يحتذى به لسوريا المستقبل وحل أزمتها".

'تأسست على مبدأ أخوة الشعوب وجهات عديدة تحاول تفتيتها'

ومن جانبه تحدث عادل العبد الله من المكون العربي قائلًا "الإدارة الذاتية تأسست على مبدأ أخوة الشعوب والمساوة وعدم التفرقة بين مكونات شمال وشرق سوريا، وكما يظهر للعيان، فإن المناطق التي تحتلها تركيا باتت مناطق غير آمنة مقارنة بمناطقنا".

ونوّه العبد الله في حديثه إلى أن الأحداث التي حصلت في مدينة قامشلو مؤخرًا كانت لها أهداف بعيدة ومن أهمها "إشعال الفتنة بين شعوب المنطقة وتفكيك التلاحم الوطني بين مكونات شمال وشرق سوريا".

'نطالب بالاعتراف بالإدارة الذاتية'

وأضاف العبد الله "مشروع الإدارة الذاتية هو المشروع الوحيد الناجح في سوريا، ونطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية كونها تحقق مطالب شعوب المنطقة".

'على الرغم من النواقص إلا أنه المشروع الوحيد الذي يحمي حقوق مكونات المنطقة

وفي السياق أشارت جميلة كاكو من المكون الآشوري إلى ظهور المجموعات المسلحة المتطرفة في العديد من المناطق السورية، على العكس من مناطق الإدارة الذاتية، حيث شكلت نموذجًا ناجحًا على مستوى سوريا".

وأضافت جميلة كاكو "على الرغم من بعض النواقص، إلا أن الإدارة الذاتية هي التي تحمي حقوق جميع الشعوب وجميع المكونات في المنطقة، وكما أسلفنا أنها المشروع الأنجح في سوريا".

مؤكدة أن "مشروع الإدارة الذاتية ومنذ تأسيسه، كان مشروع المساواة بين جميع المكونات".

وطالبت جميلة كاكو المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية "لتستطيع خدمة شعوب المنطقة وشعوب سوريا بشكل عام بدون استثناء".

(ك)

ANHA