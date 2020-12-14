اكتظاظ الأسواق يثير مخاوف تفشي كورونا ومواطنون في كوباني يدعون إلى الوقاية

وبعد الإعلان عن انتهاء الحظر الكلي والبدء بحظر جزئي في إقليم الفرات منذ يوم الجمعة الماضي، تكتظ شوارع مدينة كوباني بالمواطنين بشكل كبير، دون اتخاذ العديد منهم الإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامات أو القفازات .

ونصّ قرار الحظر الجزئي الذي صدر مؤخرًا على إغلاق الأسواق الكبرى ومن ضمنها البازارات، وإغلاق المحال التجارية عند الساعة الرابعة عصرًا من كل يوم.

وقد أوصت الإدارة الذاتية كافة المواطنين وكافة العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية بارتداء الكمامات والأخذ بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي في كافة الأماكن، وجعلها جزءًا من حياتهم اليومية، إلى حين الانتهاء من هذا الوباء.

ولوحظت حركة كثيفة للأهالي في شوارع مدينة كوباني، ولاسيما شارع التلل الذي يعدّ أبرز الأسواق في المدينة.

ويرى بعض الأهالي في اتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس وعودته إلى الذروة مجددًا أمرًا ضروريًّا، إذ يقول محمد بكي، وهو من أهالي كوباني، بأنه يجب على الأهالي اتخاذ الإجراءات الوقائية وتجنب الازدحام لمحاصرة انتشار الفيروس.

ويضيف "الناس لا يزالون غير مبالين بانتشار الوباء، والبعض ينكر وجوده، نحن مخطئون جدًّا في ما يخص عدم ارتداء الكمامات، يجب أن تكون هناك رقابة على هذا الموضوع في الأسواق".

وفي سياق متصل، قال محمد دابان إن "السوق يكتظ بالناس بعد إلغاء الحظر الكلي، وهذا فيه خطر كبير، لا يوجد أي نوع من الوقاية بين المارة، الناس مستهترون بهذا الموضوع، يجب على الأهالي وضع الكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية والكف عن الاستهتار بهذا الوباء".

وسمحت الإدارة الذاتية بافتتاح المحال في شارع التلل، مع إغلاق الأسواق الشعبية الأخرى مثل بازار الأحد في كوباني والأربعاء في صرين، وقد ينذر عدم اتباع الأهالي لسبل الوقاية بعودة جديدة للفيروس، خصوصًا أن الحظر الكلي الذي فرضته الإدارة قبل أيام، ساهم بشكل فعّال في تقليل أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وقبل فرض الإدارة الذاتية في إقليم الفرات الحظر الكلي في المنطقة، لوحظ انتشار كبير لأعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، لكن هذه الأرقام تراجعت بشكل كبير بعد فرض الحظر الكلي.

(كروب/ج)

ANHA