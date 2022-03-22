أطلقت مبادرة العدالة الدولية للكرد، في 13 كانون الأول / ديسمبر الفائت، حملة لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من" قائمة الإرهاب".

وانضم إلى الحملة حتى الآن، أكثر من 1000 شخصية من أكثر من 30 دولة، وتولت قيادتها، بالإضافة إلى عدد كبير من البرلمانيين، والأكاديميين، والفنانين، والقادة السياسيين، وكتاب ونشطاء.

وفي شمال وشرق سوريا تولى حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار المبادرة من خلال مكاتبهما وأعضائهما في النواحي والمدن.

وفي عموم المدن والنواحي والبلدات والأرياف، تشكلت لجان أجرت زيارات للمنازل، والتقت المواطنين الذين عبروا عن دعمهم لحزب العمال الكردستاني وأنه يمثل السلام والحرية بالنسبة لهم.

ووفق الإحصائيات التي كشفت عنها لجان جمع التواقيع في عدد من المناطق، فإن عدد التواقيع وصل إلى 526الف و295توقيع.

إقليم الجزيرة

في المدن والنواحي التابعة لمقاطعة الحسكة تستمر الحملة، فيما أعلنت بعض النواحي عن إحصائياتها للرأي العام.

ناحية الدرباسية، جمع فيها 30 آلاف و744 توقيعاً، بينما وصل عدد المواطنون الذين طالبوا بإزالة اسم PKK من قائمة الإرهاب في ناحية الهول إلى 10 آلاف شخص، وفي ناحية تل تمر، بلغ عدد الموقعين 22 ألفاً، وفي الشدادي كشف حزب الاتحاد الديمقراطي عن نتائج حملته وأعلن أنهم جمعوا 29 ألفاً و500 توقيع.

ووفق اللجان فإن الحملة ما تزال مستمرة في مركز مدينة الحسكة.

مقاطعة قامشلو

تستمر الحملة في مدن ونواحي مقاطعة قامشلو، في حين أعلنت كل من ناحيتي تربه سبيه وجل آغا عن إحصائيات التواقيع للمواطنين المطالبين بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

ووفق بيان مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه، فقد جمع 32 ألفاً و58 توقيعاً، بينما أعلنت ناحية جل آغا عن 16 ألف و284 توقيعاً.

كركي لكي

أكد حزب الاتحاد الديمقراطي في كركي لكي خلال بيان، جمع 26 ألف توقيع من أجل إزالة اسم حزب العمال الكردستاني (PKK) من "قائمة الإرهاب".

أكثر من 140 ألف توقيع من الطبقة ودير الزور والحملة مستمرة في الرقة

في منطقة الطبقة وريفها، كشفت اللجان عن جمع 136 ألفاً و520 تواقيع، فيما انضم حوالي 10 آلاف مواطن من مناطق دير الزور للحملة.

بينما تستمر الحملة في مدينة الرقة حتى 15 شهر نيسان الجاري، حيث سيعلن بعدها عن إحصائية الحملة.

تقول عضوة المبادرة الشعبية في الطبقة، شذى الحسين، إنهم جابوا الشوارع والأحياء الشعبية والأرياف البعيدة عن مركز مدينة الطبقة في سبيل جمع عدد أكبر من التواقيع وليعبّر المواطنون عن دعمهم لفكر وفلسفة الحزب.

شذى تابعت: لاقت حملتنا إقبالاً كبيراً؛ لأن الأفكار والمبادئ التي ينتهجها الحزب، استطاعت ملامسة قلوب وفكر الشعب بسرعة كبيرة؛ كونها حركة تحررية مبنية على أسس أخوة الشعوب، وهذا ما تطمح له شعوب المنطقة في سبيل نيل حريتها وحقوقها.

وفي ختام حديثها أكدت شذى الحسين أن الحملة لا تزال مستمرة، حتى تحقيق مراد الشعب بتحقيق الإنصاف لحزب العمال الكردستاني حزب الشعب والحركة الثورية التحررية.

الشهباء

هذا وفي إطار استمرار الحملة في مقاطعة الشهباء، أشار مجلس المقاطعة إلى أنهم جمعوا حتى الآن ما يقارب الـ 41 ألفاً و300 توقيع، في وقت تستمر فيه الحملة حتى الإعلان عن الإحصائية النهائية لها.

إقليم الفرات

في 22 شباط المنصرم، أصدر مؤتمر ستار في إقليم الفرات بياناً إلى الرأي العام، أعلن فيه أنه تم جمع 74 ألف توقيع للمطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

وفي منبج وحدها قالت لجنة القائد عبد الله أوجلان بأنها جمعت 180 ألف توقيع يطالب بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، في إطار حملة جمع التواقيع.

الكردستانيون في دمشق أيضاً ينضمون إلى الحملة

أطلق الكردستانيون في العاصمة السورية دمشق، بتاريخ الـ 8 من شهر آذار الجاري، حملة لجمع التواقيع المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة "المنظمات الإرهابية".

وفي السياق، أصدر الكردستانيون بياناً ذكر أن بقاء اسم حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب" يشكل عائقاً أمام تحقيق السلام في المنطقة.

وطالب الكردستانيون في بيانهم مجلس الاتحاد الأوروبي والجهات ذات العلاقة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية.

هذا وستقدم التوقيعات إلى المجلس الأوروبي والمؤسسات ذات الصلة في الولايات المتحدة، وسيكون التوقيع بمثابة مرجع للبرلمانيين، وبالتالي وضع القضية على جدول أعمال البرلمانات الوطنية أو الفيدرالية.

(سـ)

ANHA