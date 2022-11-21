أكثر من مئة مثقف عربي وكردي يدعون لإيقاف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان

دعت مجموعة من المثقفين العرب والكرد المنظمات الحقوقية والأممية وجامعة الدول العربية إلى إيقاف الهجمات التركية الوحشية على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان.
خبر 2022-11-21T08:47:00 مركز الأخبار

دعت لجنة الحوار العربي الكردي المتكونة من مجموعة من المثقفين والأكاديميين والناشطين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني من العرب والكرد، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف إنساني مطابق للقوانين الدولية مدافعا عن حقوق الشعوب وسيادة الدول ومناهض للهجمات التركية على شمال وشورق سوريا وجنوب كردستان.

مذكرة التماس

أوقفوا النظام التركي الذي يقصف شمالي سوريا والعراق

الى دول العالم وبرلماناتها المحترمون

الى الاتحاد الاوربي وبرلمانه المحترمون

  الى الأمين العام للأمم المتحدة المحترم

الى منظمات حقوق الانسان الدولية المحترمون

 جامعة الدول العربية المحترمون

 الى برلمانات كافة دول العربية والاسلامية وحكوماتها المحترمون

تحية مع التقدير

منذ فترة والنظام التركي يحاول بكل الطرق والسبل أن يجد منفذاً أو حجة ليتمكن من خلالها الهجوم على العراق وشمالي سوريا، محاولاً بهذه الطريقة من جهة أن يصدّر مشاكل تركيا الداخلية وعجزها أو ضعف إدارتها إلى دول الجوار، ومن جهة أخرى أن يحقق أحلامه التوسعية بالامبراطورية الاردوغانية العثمانية الجديدة.

يتضح أن هذه المرة نوايا تركيا العسكرية باتت واضحة وقريبة المنال، مما دفع بالحكومة الامريكية 18نوفمبر 2022 أن تخاطب رعاياها وتحذرهم بعدم السفر إلى سوريا والعراق، مخافة هجوم تركي وشيك على الدولتين.

ان هذه التصريحات والتحذيرات المفاجئة للحكومة الامريكية، تعبر عن ضعفها في منع تركيا من الهجوم وانتهاك سيادة دولتين، مما دفعها الى مخاطبة رعاياها وتحذيرهم، وللأسف ان امريكا لم تفكر بأي صورة بالشعبين العراقي والسوري بعربه وكورده وأقلياته واتباع الديانات من المسيحيين والايزيدين وغيرها.

واليوم ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ نفذ أردوغان تهديداته وقصف مناطق شمالي سوريا وشمالي العراق مما أدى لوقوع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح وتدمير للبنى التحتية، وحتى أن القصف طال مستشفى معالجة جائحة كورونا وكذلك بعض الأماكن الأخرى.

أننا في لجنة الحوار العربي الكردي المتكونة من مجموعة من المثقفين والأكاديميين والناشطين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني من العرب والكرد، الموقعين أدناه نوجه مذكرة الالتماس هذه وندعو فيها أن يكون لكم موقفاً انسانياً مطابقاً للقوانين الدولية مدافعاً عن حقوق الشعوب وسيادة الدول وندعوكم أن توقفوا هجوم وغزو وقصف الجيش التركي على الدولتين الجارتين سوريا والعراق، والعمل على إقامة منطقة حظر طيران فوقهما لحماية سكان المنطقة من القتل والدمار.

 الموقعون

1-    محسن عوض الله صحفي وكاتب مصري

2-    رائدة حسين محمد الذبحاني دكتورة القانون الدولي والإنساني

3-    المستشار الدكتور علاء سلامة من مصر

4-    رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

5-    هاني ميلاد حنا مواطن مصري ومهندس استشاري

6-    محمود حسين أحمد رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية

7-    العميد جميل المعمري محلل وخبير عسكري واستراتيجي اليمن

8-    رامي زهدي كاتب ومحلل سياسي مصري

9-    شكري شيخاني رئيس التيار السوري الاصلاحي

10علي ابو الخير كاتب من مصر

11عبد الكريم الانسي المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولاً، الأمين العام للمؤسسة الوطنية لمكافحة المخدرات

12دكتور أحمد عبد الخالق الشناوي خبير في المياه مصر

13هبة محمد إعلامية – مصر

14وليد الرمالي كاتب وصحفي مصري

15دكتور عبد الستار الشميري رئيس مركز جهود للدراسات

16علي رجب صحفي مصري

17د. أ أحمد عيسى -أستاذ الإدارة الاستراتيجية – مصر

18رشا منير صحفية مصرية

19إلهام المليجي كاتب صحفي وإعلامي من مصر

20دكتورة سماح عبد المنعم مصر

21إبراهيم كابان مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات ألمانيا

22محمود محمد ناشط سياسي إقليم كردستان العراق

23ريبر هبون كاتب وشاعر ألمانيا

24أزاد خليل ناشط سياسي ألمانيا

25أحمد المريخي -كاتب –مصر

26أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار المصرية وعضو مجلس النواب المصري

27عصام اسماعيل صحفي مصري

28منير أديب باحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي –مصر

29دكتور أحمد رجب مصر

30علي الأمين صحفي لبنان

31السيد عبد الفتاح رئيس مركز القاهرة للدراسات الكردية –مصر

32د. أكرم حسام فرحات، أستاذ علاقات دولية –مصر

33احمد العميد مراسل حربي ومدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر –مصر

34رمزي الرميح الشريف الإدريسي، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي

35عاطف المغاوري -عضو مجلس النواب المصري

36رجائي فايد - مدير المركز الكردي للدراسات

37عبد الباقي محمد رئيس حركة الشعبية – تشاد

38رندا رفعت - صحفية – مصر

39فاطمة بدوي كاتبة متخصصة في الشأن الدولي –مصر

40د. مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية

41أمينة عبد الله - شاعرة -مصر

42قاسم الخطيب، معارض وسياسي سوري.

43د. سهير سلطي التل، الأردن

44د مريم ابو دقه، فلسطين

45أحمد سلطان باحث في الحركات الإسلامية والإرهاب - مصر

46محمود النوايسة، ناشط سياسي، الأردن.

47إلهامي المليجي، كاتب صحفي وإعلامي مصري.

48مارك مجدي، صحفي مصري.

49إسلام ضيف، صحفي وإعلامي مصري.

50الدكتور علي ثابت، أكاديمي مصري.

51محمود محمد / ناشط سياسي/ إقليم كردستان العراق

52أزاد خليل/ ناشط سياسي/ ألمانيا

53منظمة الجيوستراتيجي للمجتمع المدني الكردي/ أوروبا.

54كادار بيري، مدير مؤسسة كرد بلا حدود.

55عثمان بركة، كاتب ومحلل سياسي ليبي.

56فاطمة جمال محمد حسن، مهندسة مصرية.

57ياسر قول أغاسي، مهندس كردي.

58حامد الكردي، شيخ وعالم دين مصري.

59فتحي محمود، رئيس مركز آتون للدراسات.

60الدكتور مصطفى الزواتي، إعلامي فلسطيني.

61سامر شاهين، مراسل وصحفي وكالة نورس برس.

62حسين السويعدي، كاتب وباحث ليبي.

63ولاء أبو ستيب، صحفية وإعلامية مصرية.

64الأستاذ الدكتور علي السويركي، كاتب ومؤرخ أردني.

65حسن الإبراهيمي شاعر – المغرب

66د. محمود زايد أكاديمي مصري

67أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام لحزب الاشتراكي المصري

68د. منى فياض، باحثة وأكاديمية سياسية

69کاروخ حسن - صحفي – العراق

70عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية

71علي أحمد بدرخان - مخرج سينمائي

72نهاد القاضي - مهندس استشاري كاتب وناشط حقوقي – هولندا

73علي سالم سيد أحمد حمادي- ناشط سياسي - الصحراء الغربية

74-  محمد لغظف – ناشط سياسي - الصحراء الغربية

75 - مصطفى خالد. ناشط سياسي المانيا

76 - صابر حمي. ناشط سياسي المانيا

77 - ديلبر حسو. ناشطة سياسية سويسرا

78 - محمد ابراهيم. ناشط حقوقي المانيا

79 - حافظ فرج. ناشط سياسي المانيا

80 - طالب ابراهيم كاتب

81- فراس قصاص – معارض وناشط سياسي

82 - حمزة سقاطي، ناشط سوري معارض

83 - محمد علي الاسعد اكاديمي سوري

84 - سعد الأحمد - ناشط مدني سوري

85 - راشيل جزائري ناشطة نسوية سورية

86 - سها حسن - شاعرة سورية

87 - عمار الشيخ علي حقوقي سوري

88 – عادل الفخراني – اعلامي مصري

89 – سعد العبيدي – اعلامي مصري

90 – حسام عادل – صحفي مصري

91 – ياسر – سليم – صحفي واعلامي مصري

92 – اسعد العبادي – سياسي واكاديمي عراقي

93 - روشن مسلم - ناشطة سياسية

94 - مصطفى عبدي - ناشط اعلامي

95 - ابراهيم ابراهيم- صحفي وعضو نقابة الصحفيين الدنماركيين

96 - حسان القبي - ناشط سياسي تونسي

97 - غادة عجرم - شاعرة و ناشطة نسوية سورية

98 - داوود شيخو – مسؤول منظمة فرنسا لحزب اليسار الكوردي

99 – كادار بيري – ناشط سياسي

100 – احمد عطا – اعلامي – مصر

101 - مصطفى عنبر - صحفي مصري متخصص في الشأن العربي

102 - دكتور جمال عبد الجواد- مستشار مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية –مصر

103 - المهندس مازن عجك – ناشط مدني – المانيا

104 - اديب جمو. ناشط سياسي فرنسا

105 - حسين علي ابراهيم. ناشط سياسي فرنسا

106 - سالار شيخاني. ناشط سياسي فرنسا

107 - رداد القلاب - كاتب وصحافي - الأردن

108 - تييري لامبرتهود - منظمة اصدقاء الكورد في فرنسا

(م)


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