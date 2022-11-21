أكثر من مئة مثقف عربي وكردي يدعون لإيقاف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان

دعت لجنة الحوار العربي الكردي المتكونة من مجموعة من المثقفين والأكاديميين والناشطين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني من العرب والكرد، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف إنساني مطابق للقوانين الدولية مدافعا عن حقوق الشعوب وسيادة الدول ومناهض للهجمات التركية على شمال وشورق سوريا وجنوب كردستان.

مذكرة التماس

أوقفوا النظام التركي الذي يقصف شمالي سوريا والعراق

الى دول العالم وبرلماناتها المحترمون

الى الاتحاد الاوربي وبرلمانه المحترمون

الى الأمين العام للأمم المتحدة المحترم

الى منظمات حقوق الانسان الدولية المحترمون

جامعة الدول العربية المحترمون

الى برلمانات كافة دول العربية والاسلامية وحكوماتها المحترمون

تحية مع التقدير

منذ فترة والنظام التركي يحاول بكل الطرق والسبل أن يجد منفذاً أو حجة ليتمكن من خلالها الهجوم على العراق وشمالي سوريا، محاولاً بهذه الطريقة من جهة أن يصدّر مشاكل تركيا الداخلية وعجزها أو ضعف إدارتها إلى دول الجوار، ومن جهة أخرى أن يحقق أحلامه التوسعية بالامبراطورية الاردوغانية العثمانية الجديدة.

يتضح أن هذه المرة نوايا تركيا العسكرية باتت واضحة وقريبة المنال، مما دفع بالحكومة الامريكية 18نوفمبر 2022 أن تخاطب رعاياها وتحذرهم بعدم السفر إلى سوريا والعراق، مخافة هجوم تركي وشيك على الدولتين.

ان هذه التصريحات والتحذيرات المفاجئة للحكومة الامريكية، تعبر عن ضعفها في منع تركيا من الهجوم وانتهاك سيادة دولتين، مما دفعها الى مخاطبة رعاياها وتحذيرهم، وللأسف ان امريكا لم تفكر بأي صورة بالشعبين العراقي والسوري بعربه وكورده وأقلياته واتباع الديانات من المسيحيين والايزيدين وغيرها.

واليوم ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ نفذ أردوغان تهديداته وقصف مناطق شمالي سوريا وشمالي العراق مما أدى لوقوع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح وتدمير للبنى التحتية، وحتى أن القصف طال مستشفى معالجة جائحة كورونا وكذلك بعض الأماكن الأخرى.

أننا في لجنة الحوار العربي الكردي المتكونة من مجموعة من المثقفين والأكاديميين والناشطين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني من العرب والكرد، الموقعين أدناه نوجه مذكرة الالتماس هذه وندعو فيها أن يكون لكم موقفاً انسانياً مطابقاً للقوانين الدولية مدافعاً عن حقوق الشعوب وسيادة الدول وندعوكم أن توقفوا هجوم وغزو وقصف الجيش التركي على الدولتين الجارتين سوريا والعراق، والعمل على إقامة منطقة حظر طيران فوقهما لحماية سكان المنطقة من القتل والدمار.

الموقعون

1- محسن عوض الله صحفي وكاتب مصري

2- رائدة حسين محمد الذبحاني دكتورة القانون الدولي والإنساني

3- المستشار الدكتور علاء سلامة من مصر

4- رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

5- هاني ميلاد حنا مواطن مصري ومهندس استشاري

6- محمود حسين أحمد رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية

7- العميد جميل المعمري محلل وخبير عسكري واستراتيجي اليمن

8- رامي زهدي كاتب ومحلل سياسي مصري

9- شكري شيخاني رئيس التيار السوري الاصلاحي

10- علي ابو الخير كاتب من مصر

11- عبد الكريم الانسي المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولاً، الأمين العام للمؤسسة الوطنية لمكافحة المخدرات

12- دكتور أحمد عبد الخالق الشناوي خبير في المياه مصر

13- هبة محمد إعلامية – مصر

14- وليد الرمالي كاتب وصحفي مصري

15- دكتور عبد الستار الشميري رئيس مركز جهود للدراسات

16- علي رجب صحفي مصري

17- د. أ أحمد عيسى -أستاذ الإدارة الاستراتيجية – مصر

18- رشا منير صحفية مصرية

19- إلهام المليجي كاتب صحفي وإعلامي من مصر

20- دكتورة سماح عبد المنعم مصر

21- إبراهيم كابان مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات ألمانيا

22- محمود محمد ناشط سياسي إقليم كردستان العراق

23- ريبر هبون كاتب وشاعر ألمانيا

24- أزاد خليل ناشط سياسي ألمانيا

25- أحمد المريخي -كاتب –مصر

26- أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار المصرية وعضو مجلس النواب المصري

27- عصام اسماعيل صحفي مصري

28- منير أديب باحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي –مصر

29- دكتور أحمد رجب مصر

30- علي الأمين صحفي لبنان

31- السيد عبد الفتاح رئيس مركز القاهرة للدراسات الكردية –مصر

32- د. أكرم حسام فرحات، أستاذ علاقات دولية –مصر

33- احمد العميد مراسل حربي ومدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر –مصر

34- رمزي الرميح الشريف الإدريسي، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي

35- عاطف المغاوري -عضو مجلس النواب المصري

36- رجائي فايد - مدير المركز الكردي للدراسات

37- عبد الباقي محمد رئيس حركة الشعبية – تشاد

38- رندا رفعت - صحفية – مصر

39- فاطمة بدوي كاتبة متخصصة في الشأن الدولي –مصر

40- د. مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية

41- أمينة عبد الله - شاعرة -مصر

42- قاسم الخطيب، معارض وسياسي سوري.

43- د. سهير سلطي التل، الأردن

44- د مريم ابو دقه، فلسطين

45- أحمد سلطان باحث في الحركات الإسلامية والإرهاب - مصر

46- محمود النوايسة، ناشط سياسي، الأردن.

47- إلهامي المليجي، كاتب صحفي وإعلامي مصري.

48- مارك مجدي، صحفي مصري.

49- إسلام ضيف، صحفي وإعلامي مصري.

50- الدكتور علي ثابت، أكاديمي مصري.

51- محمود محمد / ناشط سياسي/ إقليم كردستان العراق

52- أزاد خليل/ ناشط سياسي/ ألمانيا

53- منظمة الجيوستراتيجي للمجتمع المدني الكردي/ أوروبا.

54- كادار بيري، مدير مؤسسة كرد بلا حدود.

55- عثمان بركة، كاتب ومحلل سياسي ليبي.

56- فاطمة جمال محمد حسن، مهندسة مصرية.

57- ياسر قول أغاسي، مهندس كردي.

58- حامد الكردي، شيخ وعالم دين مصري.

59- فتحي محمود، رئيس مركز آتون للدراسات.

60- الدكتور مصطفى الزواتي، إعلامي فلسطيني.

61- سامر شاهين، مراسل وصحفي وكالة نورس برس.

62- حسين السويعدي، كاتب وباحث ليبي.

63- ولاء أبو ستيب، صحفية وإعلامية مصرية.

64- الأستاذ الدكتور علي السويركي، كاتب ومؤرخ أردني.

65- حسن الإبراهيمي شاعر – المغرب

66- د. محمود زايد أكاديمي مصري

67- أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام لحزب الاشتراكي المصري

68- د. منى فياض، باحثة وأكاديمية سياسية

69- کاروخ حسن - صحفي – العراق

70- عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية

71- علي أحمد بدرخان - مخرج سينمائي

72- نهاد القاضي - مهندس استشاري كاتب وناشط حقوقي – هولندا

73- علي سالم سيد أحمد حمادي- ناشط سياسي - الصحراء الغربية

74- محمد لغظف – ناشط سياسي - الصحراء الغربية

75 - مصطفى خالد. ناشط سياسي المانيا

76 - صابر حمي. ناشط سياسي المانيا

77 - ديلبر حسو. ناشطة سياسية سويسرا

78 - محمد ابراهيم. ناشط حقوقي المانيا

79 - حافظ فرج. ناشط سياسي المانيا

80 - طالب ابراهيم كاتب

81- فراس قصاص – معارض وناشط سياسي

82 - حمزة سقاطي، ناشط سوري معارض

83 - محمد علي الاسعد اكاديمي سوري

84 - سعد الأحمد - ناشط مدني سوري

85 - راشيل جزائري ناشطة نسوية سورية

86 - سها حسن - شاعرة سورية

87 - عمار الشيخ علي حقوقي سوري

88 – عادل الفخراني – اعلامي مصري

89 – سعد العبيدي – اعلامي مصري

90 – حسام عادل – صحفي مصري

91 – ياسر – سليم – صحفي واعلامي مصري

92 – اسعد العبادي – سياسي واكاديمي عراقي

93 - روشن مسلم - ناشطة سياسية

94 - مصطفى عبدي - ناشط اعلامي

95 - ابراهيم ابراهيم- صحفي وعضو نقابة الصحفيين الدنماركيين

96 - حسان القبي - ناشط سياسي تونسي

97 - غادة عجرم - شاعرة و ناشطة نسوية سورية

98 - داوود شيخو – مسؤول منظمة فرنسا لحزب اليسار الكوردي

99 – كادار بيري – ناشط سياسي

100 – احمد عطا – اعلامي – مصر

101 - مصطفى عنبر - صحفي مصري متخصص في الشأن العربي

102 - دكتور جمال عبد الجواد- مستشار مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية –مصر

103 - المهندس مازن عجك – ناشط مدني – المانيا

104 - اديب جمو. ناشط سياسي فرنسا

105 - حسين علي ابراهيم. ناشط سياسي فرنسا

106 - سالار شيخاني. ناشط سياسي فرنسا

107 - رداد القلاب - كاتب وصحافي - الأردن

108 - تييري لامبرتهود - منظمة اصدقاء الكورد في فرنسا

(م)