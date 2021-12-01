أكثر من مئة حالة قتل وخطف في عفرين المحتلة خلال شهرين

وفي تصريح لوكالتنا، أكدت عضوة منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، روشين حدو أن جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته ضد أهالي عفرين في تصاعد مستمر أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وأشارت روشين إلى عمليات القتل، وقالت: "قتل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته 6 مدنيين من أهالي عفرين، بينهم امرأة".

ووثقت المنظمة خلال شهري تشرين والأول والثاني عمليات الاختطاف التي طالت المدنيين، حيث بلغت بحسب المنظمة أكثر من 95 حالة اختطاف، بينهم 8 نساء.

وذكرت روشين عمليات التخريب وتدمير المواقع الأثرية في عفرين، "دمر الاحتلال التركي ومرتزقته في الفترة الأخيرة أكثر من ثلاثة مواقع أثرية من بينهم نبي هوري وقيبار".

كما قطع الاحتلال التركي برفقة مرتزقته أكثر من 3 آلاف شجرة زيتون معمرة بشكل جائر، بهدف تحطيبها وبيعها في الأسواق.

ونوّهت روشين إلى أن الجرائم تطال جميع مرافق الحياة في المنطقة والسكان الأصليين، حيث تنال النساء النصيب الأكبر من تلك الجرائم.

وأضافت روشين أن الاحتلال التركي وبعد سرقته محصول الزيتون العائد إلى الأهالي وقطع الأشجار، فرض على الأهالي بيع محاصيل الزيتون لتجار تابعين له بمبالغ زهيدة جداً، ومن ثم يقوم بتصديرها إلى الأراضي التركية، لبيعها في الأسواق الأوروبية على أنها منتجات تركية بأسعار باهظة.

ودعت عضوة منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا روشين حدو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري حيال الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق مقاطعة عفرين المحتلة.

(ك)

ANHA