أكثر من ألفي طالب وطالبة يتقدّمون إلى المفاضلة الجامعيّة

حدّدت منسقيّة الجامعات في شمال وشرق سوريا، موعد التقدّم للمفاضلة الجامعية لعام 2023-2024 من الـ 6 وحتى الـ 16 من الشهر الجاري، وتمّ تمديده حتى الـ 17 من الشهر نظراً للحاجة إلى ذلك.

وكشفت المتحدّثة باسم مراكز التسجيل والتقدّم لمفاضلة العام الدراسي 2023-2024، سهام محمد، عدد الطلبة الذين تقدّموا للمفاضلة وسجّلوا رغباتهم الجامعية، وقالت: "لقد سارت عملية التقدّم للمفاضلة بشكلٍ جيد، فقد تقدّم للمفاضلة؛ أكثر من 180 طالب وطالبة في مركز الشهباء، وأكثر من 1400 طالب وطالبة إلى مركز جامعة روج آفا، وأكثر من 500 طالب وطالبة في مركز جامعة كوباني، و130 في مركز جامعة الشرق، وبهذا يصل المجموع العام إلى نحو ألفين و300 طالب وطالبة".

فحص القبول في الكليات العلمية

سيُقبل الطلبة في الكليات العلمية التالية بعد تجاوز امتحان القبول في كلّ منها: (كلية الطب، وهندسة العمارة البيئية، والهندسة الزراعية، وهندسة البترول والبتروكيميا، والحاسوب، والاتصالات، والميكاترونيك والبيوكيميا؛ في جامعة روج آفا. وكلية الطب والهندسة الزراعية في جامعة الشرق. والمعهد الطبّي في جامعة كوباني، والمعهد الطبّي والصحّي التابع لهيئة الصحّة).

وأسئلة الامتحان الذي سيُجرى يوم غد الأربعاء (20 أيلول) مؤتمتة وتتعلّق بمواد الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء وعلم الأحياء.

سيتقدّم للامتحان 650 طالبة وطالب

وأفادت المتحدّثة باسم مراكز التقدّم لمفاضلة 2023-2024، سهام محمد، أنه تمّ تجهيز 6 مراكز للتقدّم لامتحان القبول، فيما يبلغ عدد الطلبة الذين سيتقدّمون لهذا الامتحان 650 طالبةً وطالباً.

وتتوزّع المراكز الـ 6 في مناطق شمال وشرق سوريا على الشكل التالي:

مركزان في مدينة قامشلو، أحدهما يقع في كلية الهندسة الزراعية في المبنى الرئيسي لجامعة روج آفا، والآخر في مبنى كلية العلوم الطبيعية والتكنولوجية.

كلية هندسة العمارة في مدينة الحسكة.

مدرسة الشهيد سيدو في كوباني.

مبنى جامعة الشرق في الرقة.

مركز لجنة تدريب المجتمع الكائن في ناحية الأحداث في الشهباء.

(ر)

ANHA