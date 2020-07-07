أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل و306 في فلسطين

أعلنت وزارة الصّحّة الإسرائيلية تسجيل 1,057 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها اليوميّ: "إنّ مجموع الإصابات النّشطة بلغ 12,717 نشطة، من إجمالي الإصابات البالغ 31,186 منذ انتشار الفيروس في شباط الماضي، تعافى منهم 18,131 مصاباً".

وبيّنت أنّ عدد الإصابات الخطيرة ارتفع إلى 89 مصاباً، منهم 36 يخضعون للتنفّس الصناعي، في حين وصل عدد الوفيّات إلى 338 حالة منذ بدء انتشار الفيروس.

وفي ذات السّياق، قالت وزارة الصحّة الفلسطينية ظهر اليوم، إنّها سجّلت 306 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4402 وحالات الوفاة إلى 22 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثّفة بلغ 23 حالة، بينها 6 حالات موصولة بأجهزة التنفّس الاصطناعي. وبيّنت أنّه تمّ تسجيل 3 حالات تعافٍ في محافظة نابلس، ما يرفع عدد المتعافين حتّى الآن إلى 668.

(ع م)

ANHA