أكثر من 8892 ضحية ومصاب جراء الزلزال المدمر في سوريا

ضرب زلزال بقوة 7.7 فجر يوم الإثنين، شمال كردستان وتركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان، وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفاً حتى الآن آلاف الضحايا ودماراً كبيراً.

ارتفعت حصيلة الضحايا والمصابين في المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها السوريين، حيث أفادت الإحصائيات في تلك المناطق بفقدان أكثر من 2166 شخص لحياتهم، وإصابة 2950 شخصاً، فيما لازال العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات الأسر تحت الأنقاض.

من جانبها ذكرت وزارة الصحة التابعة لحكومة دمشق، أن 1387 شخصاً فقدوا حياتهم، وأصيب 2326 آخرين، وذلك في حصيلة غير نهائية.

الجدير بالذكر أن حصيلة وزارة الصحة، تشمل مناطق سيطرة حكومة دمشق فقط، ولا تشمل بقية المناطق السورية.

كما لم يطرأ أي تغيير على حصيلة هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا، حيث ما زال عدد الضحايا والمصابين ذاته في شمال وشرق سوريا، والذي بلغ 6 ضحايا و57 مصاباً.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، قد حذرت أمس الجمعة، من أن الزلزال المدمر قد يكون شرد 5.3 ملايين شخص في سوريا، التي تعاني أساساً من نزاع مستمر منذ نحو 12 عاماً.

وقال ممثل المفوضية في سوريا سيفانكا دانا بالا خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف إن "ما يصل إلى 5.3 ملايين شخص قد يصبحون مشردين جراء الزلزال"، مشيراً إلى تقديرات أولية للأشخاص الذين سيحتاجون إلى مأوى في كل المناطق المتضررة في البلاد.

(د ع)